Apple AirPods Pro 2: Auricolari Bluetooth con Alta Fedeltà

Valutazione media: ⭐ 4.5 / 5

Reviewer: Alessio Di Bartolomeo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: APPLE AIRPODS PRO (2ª generazione)

Review: Le AirPods Pro 2 di Apple sono un upgrade solido rispetto alla versione precedente, ma valgono davvero la spesa? Dopo averle provate per un po’ di tempo, posso dire che sono tra i migliori auricolari true wireless in circolazione, ma con qualche limite che potrebbe far riflettere prima di acquistarle.Cosa mi è piaciuto davvero🔹 Audio migliore e ANC impressionanteLa prima cosa che si nota è la qualità del suono: più dettagliato, con bassi più pieni ma senza esagerare. La cancellazione del rumore è il vero punto forte: rispetto al modello precedente, isola molto di più, perfetto per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia spesso.🔹 Modalità Trasparenza davvero utileNon è solo un “sentire quello che ti circonda”, ma riesce a modulare i suoni in modo intelligente. Per esempio, se passi vicino a un cantiere, abbassa il rumore dei martelli pneumatici senza toglierti la percezione dell’ambiente.🔹 Finalmente il controllo del volume sugli auricolariSembra una cosa da poco, ma poter alzare o abbassare il volume semplicemente sfiorando il gambo è una comodità assurda. Prima ero costretto a usare il telefono o Siri, ed era poco pratico.🔹 Batteria che dura di piùCon una sola carica arrivo tranquillamente a 5-6 ore di ascolto e, con la custodia, vado avanti per giorni senza doverle ricaricare spesso. Un bel passo avanti rispetto alle vecchie AirPods.🔹 Custodia più intelligenteIl fatto che abbia un piccolo altoparlante è una salvezza: se la perdo in casa (succede più spesso di quanto vorrei ammettere), posso farla suonare dall’iPhone per ritrovarla. E poi si può ricaricare anche con il caricatore dell’Apple Watch, una bella comodità.⸻Cosa non mi ha convinto🔸 Il prezzo non è per tuttiApple non ha mai fatto prodotti economici, e queste cuffie non fanno eccezione. Se hai già le AirPods Pro di prima generazione, forse non vale la pena cambiarle a meno che non ti serva davvero la migliore ANC possibile.🔸 Fuori dall’ecosistema Apple perdono molte funzioniSe usate con dispositivi non Apple, diventano auricolari wireless normali, senza tutta la magia dell’integrazione con iPhone, iCloud e Mac.🔸 Manca l’audio in alta risoluzionePer la fascia di prezzo, mi sarei aspettato il supporto per codec audio migliori. Non che la qualità sia scarsa, ma per chi cerca il massimo, ci sono alternative più adatte.🔸 Design sempre ugualeOk, le AirPods hanno uno stile riconoscibile, ma dopo anni sarebbe bello vedere un piccolo cambiamento estetico. Chi si aspetta qualcosa di nuovo potrebbe restare deluso.⸻Le consiglio?Se sei nell’ecosistema Apple e vuoi auricolari top di gamma, sì, senza dubbio. Offrono un’esperienza d’uso comodissima, una cancellazione del rumore tra le migliori in circolazione e funzioni intelligenti che fanno davvero la differenza.Se hai già le AirPods Pro di prima generazione, però, il salto di qualità c’è, ma non è così enorme da giustificare l’upgrade per tutti. E se non ti interessa troppo la cancellazione del rumore, ci sono alternative più economiche che potrebbero fare al caso tuo.In sintesi: un ottimo prodotto, ma il prezzo è da valutare bene in base alle proprie esigenze.

Reviewer: Fabrizio C.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Indispensabili !!

Review: Design ed ErgonomiaEsteticamente, gli AirPods Pro 2 mantengono il design iconico del modello precedente, con il classico stelo corto e gli auricolari in-ear. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche funzionali che migliorano l’esperienza complessiva. La custodia di ricarica è ora dotata di un altoparlante integrato per facilitare la localizzazione tramite l’app Dov’è, rendendo più semplice ritrovare gli AirPods in caso di smarrimento.Prestazioni AudioIl vero salto di qualità si nota nelle prestazioni audio. Gli AirPods Pro 2 sono dotati di un nuovo chip H2 che offre una qualità sonora superiore, con una maggiore definizione nelle frequenze alte e una risposta dei bassi più potente. Grazie alla cancellazione attiva del rumore migliorata, questi auricolari riescono a ridurre ancora più efficacemente i rumori di fondo, risultando perfetti per ambienti rumorosi come aerei o luoghi affollati.Una delle novità più interessanti è la funzione Adaptive Transparency, che regola automaticamente il livello di trasparenza in base ai rumori esterni, proteggendo l’udito da suoni improvvisi e forti, ma mantenendo allo stesso tempo la consapevolezza dell’ambiente circostante.Comfort e VestibilitàGli AirPods Pro 2 includono una nuova taglia di gommini (XS) che li rendono adatti a un numero ancora maggiore di persone. Questo migliora notevolmente la vestibilità, aumentando il comfort durante sessioni di ascolto prolungate. Anche la tenuta in caso di attività fisiche è ottima, grazie alla certificazione IPX4, che garantisce resistenza a sudore e schizzi d’acqua.Miglioramenti alla Cancellazione del RumoreLa cancellazione del rumore attivo (ANC) ha ricevuto un notevole aggiornamento, con una capacità fino al doppio rispetto al modello precedente. Durante l’uso in ambienti rumorosi, come in una metropolitana o in un bar affollato, gli AirPods Pro 2 riescono a bloccare quasi completamente i suoni circostanti, creando un’esperienza di ascolto immersiva senza disturbi esterni .Audio Spaziale PersonalizzatoGli AirPods Pro 2 introducono anche l’Audio Spaziale Personalizzato, una funzione che utilizza la fotocamera dell’iPhone per mappare la forma delle orecchie dell’utente e creare un’esperienza audio su misura. Questo consente di ottenere un suono tridimensionale che segue i movimenti della testa, rendendo l’esperienza di ascolto più coinvolgente, specialmente durante la visione di film o serie TV compatibili con Dolby Atmos.Durata della BatteriaGli AirPods Pro 2 offrono una durata della batteria migliorata, con fino a 6 ore di ascolto continuo con ANC attivato, e fino a 30 ore complessive con la custodia di ricarica. La custodia supporta anche la ricarica wireless, ed è compatibile con il caricatore MagSafe e con altri caricatori certificati Qi .Nuove Funzionalità della CustodiaUna delle innovazioni più apprezzate è la custodia di ricarica che include un altoparlante integrato. Questa funzione consente di emettere suoni per facilitare il ritrovamento degli AirPods, sia tramite l’app Dov’è che manualmente. Inoltre, la custodia ha ora un gancio per il laccetto, una piccola ma utile aggiunta per chi vuole assicurarsi di non perderla.Connettività e Funzioni IntelligentiIl chip H2 non solo migliora la qualità del suono, ma ottimizza anche la connettività. Gli AirPods Pro 2 offrono una latenza più bassa e una connessione più stabile rispetto al passato. La transizione tra dispositivi Apple, grazie alla funzione di switch automatico, è più rapida e fluida, permettendo di passare da iPhone a Mac o Apple Watch senza interruzioni.Inoltre, la funzione di Audio Condiviso consente di ascoltare musica o guardare film con un amico che ha un altro paio di AirPods, mantenendo sincronizzato l’audio su entrambi i dispositivi.ConclusioneGli AirPods Pro 2 rappresentano un miglioramento significativo rispetto al modello precedente, grazie alla qualità audio superiore, alla cancellazione del rumore avanzata e a funzionalità intelligenti che li rendono ancora più versatili. Se sei già fan del mondo Apple, questi auricolari si integrano perfettamente con l’ecosistema, offrendo un’esperienza d’ascolto personalizzata e ottimizzata per tutti i dispositivi Apple.Pro:• Qualità audio eccellente grazie al chip H2• Cancellazione del rumore avanzata e Adaptive Transparency• Ottima integrazione con l’ecosistema Apple• Audio spaziale personalizzatoContro:• Prezzo elevato rispetto alla concorrenza• Funzionalità complete solo su dispositivi AppleSe desideri un’esperienza audio immersiva e la migliore tecnologia disponibile nel settore degli auricolari wireless, gli AirPods Pro 2 sono una scelta quasi obbligata, soprattutto per gli utenti Apple.

Reviewer: Adrián Alfonso

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Hace 3 años, y tras varios meses de comparar varios modelos, me decidí por comprar los Sony wf-1000xm3 buscando principalmente buena autonomía, una gran calidad de audio y la mejor cancelación posible en este tipo de auriculares TWS. No me equivoqué, y hasta el mes pasado han sido los auriculares que he utilizado de forma diaria. Reproducción de contenido en Youtube, música, llamadas, videoconferencias, juegos con speak chat… Siempre he estado satisfecho con ellos y con su cancelación de ruido, que personalmente y tras descartar auriculares de diadema, me pareció en su momento la mejor del mercado.Con el paso del tiempo, han ocurrido varias cosas para decidirme a venderlos y dar el paso a la compra de un modelo nuevo. Por un lado, la autonomía de los mismos se vió mermada por el uso y se redujo a unas 3 horas sin utilizar el estuche de carga. Esto, unido a que quería unos auriculares más pequeños y que su estuche no ocupara tanto espacio, fue determinante para buscar una alternativa.A partir de ahí, y teniendo en cuenta el uso diario que les doy se me planteaban dos alternativas: Sony wf-1000xm5 o AirPods Pro de 2ª generación. He leído mucho sobre estas dos opciones y he visto varias opiniones en Youtube sobre ambos, pero finalmente me he decantado por estos AirPods y he de decir que he acertado completamente con la compra. La razón principal para decidirme: que actualmente soy usuario de un iPhone, un iPad y un Macbook.No voy a detenerme en características de uno u otro, sino más bien contar mi experiencia con estos AirPods en puntos relevantes para mí, compararla directamente con mis anteriores Sony wf-1000xm3 y justificar el por qué pienso que he acertado completamente al decidirme por estos y no por la última versión del modelo de Sony.➡ DISEÑONos encontramos con un estuche de carga muy compacto a la vez que ligero. Completamente acabado en blanco, es una pasada lo cómodo que es de transportar en cualquier bolsillo o mochila. Y más si los comparo directamente con mis anteriores Sony wf-1000xm3 donde su estuche era realmente grande.Me gusta que tenga el altavoz incorporado y la opción de buscar para encontrarlos por casa cuando no se donde los he dejajo. Respecto a la nueva versión de los Sony xm5, no destacaría uno frente a otro en este aspecto, ya que también tienen un estuche de carga bastante compacto.Respecto a los auriculares en si, y aunque personalmente no soy amante del diseño de “palito”, he de decir que son muy cómodos. Sus acabados son de calidad y esto no es discutible, utilizando almohadillas de silicona en color blanco y ambos sensores de gestos (uno en cada auricular). Si es cierto que todavía estoy acostumbrándome a la ubicación de los sensores de gestos, ya que con mis anteriores Sony eran mucho más accesibles. Frente al modelo Sony wf-1000xm5, indicar que estos últimos utilizan almohadillas de foam (o espuma adaptativa), razón por la cual también los descarte (personalmente prefiero almohadillas de silicona por comodidad y durabilidad). En cuanto a peso, ambas opciones están cercanas a los 5 gramos por auricular, y el estuche de carga queda por debajo de los 70gr de peso (incluyendo auriculares). Si tuviese que elegir, prefiero el diseño del modelo de Sony por su acabado negro y forma redondeada, cuestión de gustos..➡ POSIBILDADES DE USOComo ya me ocurría con mis anteriores Sony, quería unos auriculares que pudiera conectar en cualquier dispositivo por el tipo de usuario que soy. Y desde luego que aquí la versatilidad que me podían ofrecer mis Sony anteriores o el nuevo modelo de la marca está por encima de los AirPods. A pesar de que no he tenido problemas al conectar los AirPods a mis dispositivos como por ejemplo un reloj Garmin, las funcionalidades de los mismos se ven reducidas al no tener una aplicación propia como si es el caso de Sony. Si vas a poder utilizarlos en cualquier dispositivo que tenga vinculación mediante bluetooth y además de forma rápida gracias al botón del estuche de emparejamiento.Tanto en estos AirPods como en los Sony vas a tener la posibilidad de utilizar o bien solo el auricular izquierdo o bien solo el derecho según en las circunstancias en la que te encuentres.➡ LATENCIAOtra de las cuestiones por la que me decanto por auriculares de alta gama es la latencia o lag en el audio a la hora de ver películas o series ya que en otros auriculares que adquirí con anterioridad (unos Xiaomi del mismo formato pero más económicos) me ocurría y era imposible ver una serie en condiciones. Tras utilizar varias plataformas (Netflix, HBO, Amazon Prime Video, DAZN, Youtube,…) así como juegos tipo PUBG o Fortnite, he comprobado que no existe latencia/lag en ningún caso, por lo que no es un problema que exista en este dispositivo. Tampoco me ocurría con mis anteriores Sony, por lo que este problema no lo vamos a tener en el nuevo modelo del fabricante.➡ CALIDAD DE AUDIOEn este punto, he de decir que los AirPods Pro se escuchan realmente bien. Obviamente no esperas menos tras saber lo que vas a pagar por ellos. ¿Pero se escuchan mejor que mis anteriores Sony wf-1000xm3? Pues sinceramente tengo que decir que no. En ningún momento me ha dado la sensación de estar escuchando audio de mayor calidad. Es más, me atrevería a decir que en ciertos puntos he preferido la calidad de audio de los Sony. Aún así, son diferencias mínimas y apenas apreciables. En mi caso, sigo satisfecho con la calidad de sonido y no esperaba que fuesen mejor.➡ CALIDAD DE LLAMADASQuizás, cuando pagas más de 200€ por unos auriculares esperas que sean perfectos. Pues bien, aquí ambos modelos fallan pero en aspectos diferentes y me explicoPor un lado, los AirPods Pro consiguen una calidad en llamadas excelente cuando hay mucho ruido de fondo. El que está al otro lado no va a notar que estés en la calle con mucho ruido ambiente y esto siempre se agradece. ¿Problema? Que realmente la voz se escucha muy “enlatada”, algo que comparándolo directamente con los Sony no les ocurre de forma tan exagerada.Con los Sony me ocurría lo contrario: la calidad de voz que recibía el que está al otro lado del teléfono era muy buena. ¿Problema? En muchas ocasiones el ruido de fondo me jugaba malas pasadas e incluso se oía más el ruido ambiente que mi propia voz.Ninguno de los dos justifica su precio a pagar, pero si me dan a elegir prefiero la opción de los AirPods Pro.➡ CANCELACIÓN DE RUIDONo soy muy fan de los modelos de diadema, por el hecho de que en verano no son una buena opción si vives en una zona en la que la temperatura sea elevada. Aun así, no podemos comparar la cancelación de ruido de estos AirPods Pro Sony con un modelo de diadema (como los Sony WH-1000xm5), pero sigo pensando que es muy buena.Para que se pueda entender: en un salón con 3 personas hablando y una televisión de fondo encendida, te puedes evadir al 100% de todo el ruido siempre y cuando estés escuchando contenido a un volumen bajo. En el caso de tenerlos puestos sin reproducir absolutamente nada, no te podrás evadir del ruido al 100% como si ocurre con el modelo de diadema, aunque si se verá reducido el ruido (la televisión prácticamente ni se escucha, las voces de las personas de alrededor si se escucharían, aunque siempre se ven reducidas).En este punto, esperaba una mejora considerable frente a mis Sony wf-1000xm3, pero la verdad es que con la cancelación de ruido he tenido una experiencia de uso prácticamente idéntica. Si ha habido alguna mejora, mi oído no ha sido capaz de apreciarla. Incluso me atrevería a decir que prefería la cancelación de los Sony frente a esta (seguramente la de los Sony wf-1000xm5 sea superior).Si es cierto, que la opción de cancelación adaptativa en los AirPods funciona mucho mejor que en mis anteriores Sony, aunque en mi caso utilizo la cancelación de ruido activa siempre.➡ INTERACCIÓNAquí va a depender mucho de qué tipo de usuario seas. Personalmente, me encanta disfrutar de un audio de calidad, pero no soy un sibarita del audio y no voy a estar variando valores de graves, agudos, etc. En este punto, los AirPods están muy limitados ya que carecen de aplicación para ello como si ocurre con los modelos de Sony mediante su aplicación Headphones Connect. Los AirPods son muy fáciles de utilizar, principalmente porque tiene pocos ajustes y todos los encuentras desde la aplicación de ajustes de tu teléfono, para bien y para mal. Los Sony tienen su propia aplicación, que es excelente, muy intuitiva y te da una posibilidad de ajustes que pocos fabricantes ofrecen.➡ BATERÍAEste es uno de los puntos por lo que mis candidatos eran estos Airpods Pro de 2ª generación o los Sony wf-1000xm5: las horas de autonomía. La diferencia entre ambos es que, mientras en los AirPods tienes 6h con cancelación de ruido activada, con los Sony son 8h sin pasar por el estuche de carga. Y aunque a priori prefiero la primera opción, si es cierto que con el estuche de los AirPods puedes llegar hasta las 30h de uso, frente a las 24h que marca el modelo de Sony.En mi experiencia de uso, las horas que indica Apple son correctas y cumplen perfectamente.➡ CONTROLESQuizás aquí los Sony también te ofrezcan una mayor personalización de gestos en los auriculares. Pero en mi caso estoy encantado con las opciones de estos AirPods Pro. Puedo hacer todo lo que necesite: colgar/descolgar llamadas, pausar/reanudar canciones, cambiar el tipo de cancelación, activar Siri y disminuir/aumentar volumen de una forma más rápida y cómoda que en el modelo de Sony.➡ EXPERIENCIA DE USO EN ECOSISTEMA APPLELa diferencia abismal que he tenido con estos AirPods Pro frente a mis anteriores Sony ha sido la experiencia de uso en el día a día, y te explico el porqué.Como ya he comentado anteriormente, actualmente soy usuario de un iPhone, un iPad y un MacBook. Pues bien, la sincronización de los mismos con estos AirPods Pro es total y excelente. Además de conectarse a la primera con cualquiera de los 3 dispositivos, tengo lo que se conoce como conexión multipunto en los 3 dispositivos, por lo que los auriculares reproducen lo que quieras escuchar en cada uno de ellos sin necesidad de ir a ajustes a sincronizar el bluetooth.Si comparas esto frente a la experiencia que tendría con los Sony wf-1000xm5, en ningún caso podría estar conectado a los 3 dispositivos a la vez, ya que la conexión multipunto es como máximo entre 2 dispositivos.Otra de las diferencias ha sido la claridad con la que puedo visualizar el estado de la batería actual de los auriculares en mis dispositivos, así como del estuche de carga. Con los AirPods voy a poder ver en el widget de batería el estado de ambos, mientras que en los Sony necesitas si o si acceder a su aplicación para visualizar la batería del estuche. Pequeños detalles que para mi marcan la diferencia.CONCLUSIÓN: ¿AirPods Pro 2 o Sony WF-1000XM5?Pues depende del tipo de usuario que seas. Por características, ambas opciones son muy premium y vas obtener un producto de gran calidad de sonido, con una de las mejores cancelaciones de ruido en este tipo de auriculares, un diseño ergonómico y una autonomía por encima de las 6h en ambos casos. En mi caso particular, y al tener dispositivos Apple, la decisión de compra de estos AirPods Pro ha sido completamente acertada por interacción y posibilidad de uso en los 3 dispositivos a la vez, a pesar de que la cancelación de ruido y la calidad de sonido pueda ser superior en el modelo de Sony. Ambos resisten a salpicaduras de agua y son opciones excelentes, pero depende el tipo de usuario que seas me decantaría por una u otra opción. Si os sirve de guía, os adjunto aspectos relevantes a tener en cuenta para que podáis decidir por uno u otro:🔵 AirPods Pro 2ª generación✅ Eres usuario de dispositivos de Apple✅ Buscas sencillez en la interacción✅ Utilizas el asistente Siri✅ Realizas llamadas con ruido ambiente✅ Prefieres almohadillas de silicona🔵 Sony WF-1000XM5✅ Utilizas dispositivos de todo tipo (Android, Windows, iOs)✅ Máxima calidad de sonido✅ Utilizas asistentes como Alexa o Google Assistant✅ Prefieres almohadillas de foam✅ Te gusta jugar con variaciones de graves/agudos según usoEspero que mi opinión recoja las dudas que en su momento tuve yo antes de la compra, y que no resolví hasta que no los tuve en mis manos.

Reviewer: Cacharreando

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Los auriculares inalámbricos se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas diarias, y Apple ha sido uno de los líderes en la industria de audio con su línea de productos AirPods. Con una combinación de características innovadoras, tecnología de vanguardia y un diseño elegante, estos auriculares prometen ofrecer una experiencia de audio excepcional. A lo largo de esta reseña, te comentaré en detalle las características clave de los AirPods Pro y cómo se destacan en comparación con otros auriculares inalámbricos del mercado.Diseño y comodidad:Los Apple AirPods Pro (2.ª generación) presentan un diseño compacto y elegante que se ajusta cómodamente en los oídos. Los auriculares cuentan con puntas de silicona suave en tres tamaños diferentes, lo que permite un ajuste personalizado para adaptarse a cualquier tipo de oído. Esta característica es especialmente destacada, ya que garantiza una experiencia auditiva cómoda durante largos períodos de uso.Además, el estuche de carga MagSafe agrega un nivel adicional al ya de por sí que, también trae, conector USB-C. Gracias a su diseño magnético, los AirPods Pro se acoplan fácilmente al estuche, lo que garantiza una carga segura y sin esfuerzo. El estuche también es compacto y fácil de llevar, lo que lo convierte en un accesorio ideal para llevar los auriculares mientras viajas.Calidad de sonido y cancelación de ruido:La calidad de sonido de los AirPods Pro es excepcional. Con su tecnología de cancelación activa de ruido, estos auriculares te sumergen en un mundo de audio envolvente. La cancelación de ruido adaptativa ajusta automáticamente el sonido según el entorno en el que te encuentres, lo que te permite disfrutar de tu música favorita sin distracciones externas.Los auriculares ofrecen un rango dinámico amplio con graves profundos y agudos claros. El sonido es equilibrado y agradable de escuchar, tanto para música como para audio.Además, los AirPods Pro ofrecen un modo de sonido ambiente y una función llamada Audio Adaptativo que ajusta el sonido automáticamente en función del entorno. Esto ayuda a garantizar que siempre escuches el mejor sonido posible. Te permite escuchar los sonidos del entorno cuando lo necesites. Esta función es especialmente útil en situaciones en las que necesitas estar consciente de tu entorno, como en el transporte público o al caminar por la calle.Los AirPods Pro tienen una variedad de características adicionales, incluyendo:.- Modo de sonido ambiente: este modo permite escuchar los sonidos externos sin quitarte los auriculares. Es útil para estar al tanto de tu entorno, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle o cuando estás en una conversación..- Escucha en directo: esta función te permite escuchar tu audio a través de los altavoces del dispositivo al que están conectados los AirPods Pro. Es útil para escuchar música o audio sin tener que ponerte los auriculares..- Control por gestos: puedes controlar los AirPods Pro con gestos, como tocarlos para pausar o reanudar la reproducción o para cambiar de pista.Funciones adicionales y conectividad:Los Apple AirPods Pro (2.ª generación) vienen con una variedad de funciones adicionales que mejoran aún más la experiencia auditiva. La función de control táctil te permite reproducir, pausar o cambiar canciones con solo tocar los auriculares. También puedes activar Siri con un toque para obtener asistencia con solo tu voz.La conectividad de los AirPods Pro es rápida y confiable gracias a su chip H1. La conexión inalámbrica es estable y fluida, lo que te permite disfrutar de música y llamadas sin interrupciones. Además, estos auriculares son compatibles con dispositivos Apple, incluidos iPhone, iPad y Mac, lo que facilita la sincronización y el cambio entre dispositivos.Duración de la batería:La duración de la batería de los AirPods Pro es impresionante. Con una sola carga, puedes disfrutar de hasta 4.5 horas de reproducción continua. Además, el estuche de carga MagSafe proporciona energía adicional, lo que te permite cargar los auriculares sobre la marcha y obtener hasta 24 horas de tiempo de escucha total. La carga rápida también es compatible, lo que te brinda aproximadamente una hora de reproducción después de solo 5 minutos de carga.Conclusión:En resumen, los Apple AirPods Pro (2.ª generación) con estuche de carga MagSafe son una elección excepcional para aquellos que buscan una experiencia de audio inigualable. Su diseño elegante y cómodo, combinado con la calidad de sonido envolvente y la cancelación de ruido adaptativa, los convierten en una opción ideal tanto para el uso diario como para momentos de relajación.Las funciones adicionales, como el control táctil y la compatibilidad con Siri, agregan un nivel adicional de conveniencia y usabilidad. Además, la duración de la batería de los AirPods Pro y la capacidad de carga rápidahacen que sean una opción confiable para aquellos que están en movimiento.Si bien los AirPods Pro son una inversión más costosa en comparación con otros auriculares inalámbricos en el mercado, su calidad de construcción y rendimiento justifican su precio. La experiencia de audio inigualable, combinada con la comodidad y conveniencia que ofrecen, los convierte en una opción digna para los amantes de la música y los audiófilos.En conclusión, si estás buscando auriculares inalámbricos de alta calidad con una experiencia de audio excepcional, los Apple AirPods Pro (2.ª generación) con estuche de carga MagSafe son una elección acertada. Su diseño elegante, comodidad a largo plazo, calidad de sonido envolvente y funciones adicionales hacen que valga la pena la inversión. Disfruta de tu música y contenido favorito sin distracciones y con la confianza de que estás utilizando un producto de calidad de una marca reconocida en la industria del audio.Y hasta aquí te cuento, si surge algún cambio iré actualizando mi opinión.Siempre soy imparcial con mis reseñas y totalmente objetivo, me gusta ayudarte a que evalúes si te interesa comprarlo.Mi reseña se centra únicamente en el producto que he probado, en ella no valoro ni el envío ni el precio del artículo.Para que sepas interpretar mi reseña en estrellas, aquí las tienes:5 estrellas: Me ha gustado mucho y te lo recomiendo4 estrellas: Me ha gustado, aunque hay algo mejorable3 estrellas: Neutro. Hay varias cosas a mejorar2 estrellas: No me ha gustado prácticamente nada. No te lo recomiendo1 estrella: No me ha gustado nada de nada.Gracias por haber leído mi comentario, espero que mi opinión te haya resultado de interés.⬇⬇⬇

Reviewer: Orco de Mordor #182

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Reseña de un usuario que lleva usándolos un año y medio (y todavía siguen como nuevos).🔍 **¿Qué buscaba?**No soy un experto en alta fidelidad, pero sí un gran consumidor de audio y, con los años, he conseguido desarrollar lo suficiente mi oído como para volverme un poco quisquilloso y querer algo con un sonido equilibrado. Venía de los Airpods normales (2ª generación), con los que estaba muy contento hasta que, después de 3 años, uno de ellos murió. Soy usuario de iPhone y quería el mismo todoterreno: algo que sirviera tanto para reuniones en el trabajo, como para mi día a día (escuchar música mientras hago deporte, tareas del hogar, …). Pero echaba mucho de menos almohadillas para mayor fijación en los oídos y más controles en los auriculares.Tras ver superadas mis expectativas con los anteriores AirPods y viendo las nuevas prestaciones de la versión Pro, caí presa del “hype”.🚀 **Mi experiencia**Versatilidad es la palabra que mejor los describen. La conectividad sigue siendo uno de los puntos más fuertes: en 3 segundos tienes los Airpods puestos y funcionando, sin botones de encendido ni ninguna otra historia. Tengo unos Sony WH-1000XM4 que suenan estupendamente, también con cancelación de sonido, que usaba especialmente de viaje. Con los Airpods Pro, los Sony han quedado relegados al olvido. Diría que la cancelación es incluso mejor en los Airpods, pero en el fondo da igual porque lo que estos ofrecen es muchísimo más completo que cualquier otro producto que haya probado.Los he probado tanto para trabajar (donde el micrófono y la insonorización son importantes), como para hacer deporte (donde la resistencia al sudor y la fijación al oído son importantes), como para viajar (donde la cancelación de sonido es importante), … en cada uno de estos escenarios han cumplido sobradamente.En resumen:👍✅ **Lo bueno**- La conectividad con dispositivos Apple- La calidad de sonido, súper equilibrado- Los controles son intuitivos y responden con rapidez- La cancelación de sonido- Son muy cómodos (vienen con almohadillas de diferentes tamaños)- El micrófono insonoriza los ruidos de fondo- Resistentes al sudor- La duración de la batería. Nunca he necesitado más de 5 horas, y de ser así,- la carga en el estuche es muy rápida👎❌ **Lo malo**- La calidad del micrófono deja bastante que desear. Cumple, pero no esperes grandes resultados- Poseo los Airpods Pro 1, cuya conexión de carga es de tipo Lightning y no USB-C, aunque me consta que los estuches de los nuevos Airpods Pro 2 vienen con USB-C🤔 **¿Es para ti?**Si no es para un dispositivo de Apple lo más seguro es que no. Claramente hay un trabajo detrás muy enfocado en hacerlos altamente accesibles en su ecosistema (cosa que les está saliendo muy bien).Ahora bien, si tienes un dispositivo Apple y si alguno de los escenarios anteriores (trabajar, viajar, deporte, uso cotidiano, …) se ajustan a ti, no le des más vueltas. Si tienes el dinero y estás dudando, no te arrepentirás. Yo, después de 1 año y medio, todavía no lo he hecho.

Reviewer: Sergio Milla Catalán

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Los Apple AirPods Pro 2 son un verdadero salto adelante en la experiencia de audio inalámbrico, ofreciendo mejoras significativas en calidad de sonido, cancelación de ruido y personalización. Si buscas auriculares premium que combinen tecnología avanzada y comodidad, estos son una opción sobresaliente.Diseño y ComodidadEl diseño mantiene la estética clásica de Apple, con un ajuste ergonómico que se adapta perfectamente a tus oídos. Los auriculares son ligeros y cómodos, incluso durante horas de uso. Las nuevas almohadillas de silicona en varios tamaños aseguran un sellado ideal, mejorando tanto la calidad del audio como la cancelación de ruido.Calidad de SonidoCon un audio de alta fidelidad mejorado, los AirPods Pro 2 ofrecen una experiencia sonora increíblemente rica y detallada. Los bajos son profundos, los agudos claros y los medios bien equilibrados. Además, el Audio Espacial Personalizado crea una experiencia inmersiva, ajustando el sonido a la forma de tus oídos para un efecto envolvente único.Cancelación Activa de Ruido y Modo AmbienteLa Cancelación Activa de Ruido (ANC) es un punto fuerte, siendo casi el doble de eficaz que en la generación anterior. Bloquea el ruido de fondo incluso en entornos muy ruidosos, como aviones o calles concurridas. Por otro lado, el Modo Ambiente es ideal para situaciones donde necesitas estar atento a tu entorno, ajustándose de forma natural y sin interrupciones.Conectividad y RendimientoEl nuevo chip H2 mejora la conexión Bluetooth, haciéndola más estable y rápida. La transición entre dispositivos Apple es fluida gracias a la integración con el ecosistema. También soportan carga USB-C, un cambio bienvenido que simplifica la experiencia para quienes ya usan este estándar.Batería y Estuche de CargaLa duración de la batería ha mejorado, ofreciendo hasta 6 horas de reproducción continua con ANC activado y hasta 30 horas con el estuche de carga. Este último también cuenta con un altavoz integrado que ayuda a localizarlo mediante la función “Buscar” en la app.ConclusiónLos AirPods Pro 2 son más que unos simples auriculares: son una herramienta tecnológica avanzada diseñada para ofrecer comodidad, rendimiento y calidad de audio excepcionales. Son ideales tanto para audiófilos como para usuarios cotidianos que buscan lo mejor en el mercado de auriculares inalámbricos.Pros:• Calidad de sonido de alta fidelidad con audio espacial personalizado.• ANC significativamente mejorado.• Carga USB-C y estuche con localización integrada.• Ajuste cómodo y ergonómico.• Excelente integración con el ecosistema Apple.Contras:• Precio elevado (justificado por las prestaciones).• Opciones de personalización más limitadas fuera del ecosistema Apple.Veredicto Final:Los AirPods Pro 2 son la opción definitiva para quienes buscan auriculares inalámbricos de alta gama, combinando un sonido impresionante, tecnología avanzada y un diseño premium.

Reviewer: FamilyCCTZ

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Los Airpods Pro 2 són una de las mejores opciones como auricular bluetooth y más si dispones de dispositivos Apple para poder sacar partido a todas las opciones de sonido ( Audio espacial personalizado, cancelación de ruido…).Con las ofertas de Black Friday, los he podido adquirir a 209€, siguen siendo caros, pero si te gusta la música y la calidad de sonido, creeme que el precio es bueno.Los auriculares són lo mismo que sus hermanos de 2022, pero se ha incorporado estuche con USB-C y un cable USB-C, aparte, buscando información, he encontrado en muchas webs especializadas que no són los únicos cambios que traen, se incorporan en estos USB-C:- Una mejora en la protección del estuche, IP54, contra polvo, sudor y agua.- Una mejora en la calidad de sonido si són utilizados con Apple Vision, áudio sin pérdidas ( Lossless )- Carga directa con un Iphone utilizando cable USB-C para casos en que te has quedado K.O de bateria.- Hay quien ha realizado pruebas de áudio y demás y aseguran que la calidad de sonido es algo superior a los antiguos lightning..El estuche contiene lo mismo que los antiguos ( lightning ):- Caja de cartón con el estuche de carga, los auriculares, papeles de garantia, cable USB-C y almohadillas de talla S, M, L, XL.Compra recomendadísima para utilizar en tu dia a dia, los utilizo sin problema para gimnasio, running… los voy limpiando con alcohol de vez en cuando por la sudor pero 0 problema. Excelente también para llamadas, en adaptativo, se acostumbra a los sonidos de fondo y detecta conversaciones o auto cancela el ruido si pasas por un lugar con mucho ruido.Con Spotify se oye a mi gusto pasable, la culpa es de Spotify porque la calidad de áudio es justita y limitada a 320kbps, si tienes buena cobertura constante y suerte. Si los pruebas con Apple Music te quedas alucinado de la calidad de áudio que tienen!!!Las actualizaciones són constantes y lo hacen de forma automática mientras los cargas y tienes un Iphone al lado.Un producto excelente y recomendado al 100% si te encanta la música y quieres tener de lo mejor sin pasar a auriculares de diadema.