Apple AirPods 4: Auricolari Bluetooth con Audio Spaziale

Reviewer: Mario

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: STUPENDE STRACONSIGLIATE

Review: Ho acquistato gli Apple AirPods 4 ieri su Amazon e li ho ricevuti oggi, quindi posso dire che la mia esperienza con questi auricolari è davvero fresca. Devo dire che la prima impressione è stata molto positiva: la confezione è tipica Apple, elegante e minimalista. L’unboxing è stato semplice e tutto era ben protetto. La custodia, compatta e leggera, si tiene benissimo in mano, e gli auricolari sono facili da estrarre e sistemare.Qualità audioAppena li ho provati, la qualità audio mi ha subito colpito. Il suono è bilanciato e cristallino, con bassi profondi ma non troppo invadenti. La funzione di Audio Spaziale, che può essere attivata per un’esperienza sonora più immersiva, rende l’ascolto ancora più coinvolgente, sia con la musica che con i film. Non sono un grande amante della riduzione attiva del rumore (ANC), per quella sensazione di “tappo nelle orecchie” che mi dà, ma posso dire che la qualità del suono rimane ottima anche senza attivarla.Design e comfortGli AirPods sono davvero leggeri e comodi da indossare, anche per periodi prolungati. Li ho utilizzati durante una passeggiata e sono rimasto sorpreso dal fatto che non mi abbiano dato alcun fastidio. La forma si adatta bene all’orecchio, e la custodia di ricarica è pratica da portare in tasca o nello zaino. Inoltre, il fatto che siano resistenti al sudore e all’acqua li rende perfetti anche per una sessione di allenamento.AutonomiaLa durata della batteria mi ha davvero impressionato. Dopo averli utilizzati per un po’, posso confermare che la batteria dura tantissimo: ho ascoltato musica per un paio d’ore senza alcun problema, e la custodia consente di ricaricarli velocemente. L’uso della ricarica tramite USB-C è sicuramente un plus, rispetto ad altri modelli con Lightning.Chip H2 e prestazioniIl chip H2, che è uno dei punti di forza di questi AirPods, si fa sentire: la connessione Bluetooth è stabile e senza interruzioni, anche quando mi allontano dal dispositivo. Il passaggio da un dispositivo all’altro (da iPhone a Mac, per esempio) è davvero rapido e senza intoppi, una comodità per chi è già immerso nell’ecosistema Apple.ConclusioniDopo averli provati per un giorno intero, posso dire che sono veramente soddisfatto dell’acquisto. Gli AirPods 4 offrono un suono di qualità, sono comodi da indossare e si adattano bene a chi cerca un prodotto versatile, soprattutto se già possiedi altri dispositivi Apple. La funzione di riduzione del rumore è buona, ma personalmente non la sfrutto a causa di quella sensazione che mi da. Tuttavia, se non hai questo problema, sono sicuro che la apprezzerai. Nel complesso, un acquisto che consiglio a chi cerca auricolari wireless di alta qualità, con un’ottima durata della batteria e un’esperienza sonora davvero soddisfacente.

Reviewer: Jhonny

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Apple AirPods 4: Un’ottima scelta per chi cerca qualità e praticità

Review: Ho acquistato gli Apple AirPods 4 per avere un paio di auricolari comodi e di buona qualità, e posso dire che sono davvero soddisfatto della scelta. La prima cosa che ho notato è quanto siano comodi. Si adattano perfettamente all’orecchio e, anche dopo un uso prolungato, non danno fastidio.La qualità del suono è ottima per l’uso quotidiano, con una buona chiarezza nelle canzoni e nelle conversazioni. Non è la stessa qualità che avrei con cuffie da studio, ma per ascoltare musica o fare chiamate mentre si è in movimento, fanno il loro lavoro perfettamente.Un altro punto a favore è la resistenza al sudore e all’acqua, che li rende ideali anche per una corsa o un allenamento. Non sono fatti per immersioni, ma per l’uso quotidiano, vanno benissimo.La custodia è pratica e si carica velocemente, il che è utile quando sono fuori casa. Inoltre, la connessione con il telefono è sempre rapida e stabile, il che rende l’uso davvero senza pensieri.In generale, se stai cercando auricolari di buona qualità, facili da usare e comodissimi, gli AirPods 4 sono un’ottima scelta. Non sono troppo costosi rispetto ad altri modelli di alta gamma e si integrano perfettamente con i dispositivi Apple

Reviewer: Cherubino

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Le cuffie perfette

Review: Inutile dire che valgono i soldi spesi.Una connettività perfetta, così come lo switch tra i dispositivi Apple.L’audio è di qualità; a voler essere pignoli in alcuni video si può sperimentare una lievissima latenza, ma è quasi impercettibile.Molto carina la possibilità di poter variare la direzione dell’audio in base alla direzione del capo (anche se tutt’ora, dopo un po di utilizzo non ne comprendo la piena utilità), così come la regolazione del volume in base al rumore ambientale.Un po’ meno comoda di quanto pensassi è la possibilità di rispondere alle chiamate con i movimenti della testa: funziona bene ma richiede comunque circa 3 movimenti del capo, che a volte devono essere anche accentuati (personalmente preferisco i comandi vocali).Io ho preso il modello base, senza ANC, che NON presenta inoltre la custodia di ricarica wireless, gli altoparlanti sulla custodia (necessari per Dov’è) e la possibilità di abbassare in automatico il volume media durante una conversazione.

Reviewer: Nacho

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Perfecto

Reviewer: Lailuna

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Dochter is een grote apple fan en zeer te spreken over haar nieuwe airpods.Ik ben vooral zeer tevreden over de service van Amazon, die verdienen 10+ sterren, externe bezorgdienst heeft de 1ste bestelling niet bezorgd en/of kwijtgeraakt, na contact met de klantenservice van Amazon is dit heel netjes opgelost en konden we alsnog een week later onze airpods ontvangen.

Reviewer: Pascoe

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: After a few years of trying cheaper products I finally decided to go for these, I wish I had done so first as they are great, really good sound quality and lovely deep bass, its worth spending that bit extra for the quality of sound !!

Reviewer: Amazon Customer

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Great sound however did not fit correctly in my ears and continued to fall out!

Reviewer: Monsti

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: chciałem sobie kupić te z ANC lecz mi niestarczylo ale te są tak samo bardzo świetne głośno grają mega mocno trzymają sie w uchu polecm