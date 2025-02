Applausi, look e coreografie: i dettagli delle prove dei Big in gara al Festival di Sanremo

Applausi e look stravaganti hanno caratterizzato le prove generali della prima puntata al Teatro Ariston, dopo i dettagli forniti da Carlo Conti nella conferenza stampa. Gaia ha aperto la serata con un vestito bianco brillante, esibendosi da sola e poi accompagnata da ballerini, suscitando applausi sul ritornello. Francesco Gabbani ha collezionato consensi con la sua esibizione, seguito da Rkomi che ha cantato senza maglietta, con un ritornello accattivante. Noemi, in un elegante vestito nero a sirena, ha impressionato con la sua voce graffiante, mentre Irama è stato criticato da Chiriatti per la ripetitività nel suo stile.

I Coma_Cose hanno proposto un tormentone estivo e hanno animato il pubblico che ha battuto le mani. Simone Cristicchi ha toccato temi profondi come l’Alzheimer, ricevendo un caloroso applauso. Marcella Bella, accompagnata da ballerine, ha riportato l’allegria sul palco. Achille Lauro ha strappato ulteriori applausi con un pezzo molto romano, mentre Giorgia, vestita in modo informale, ha emozionato il pubblico, ottenendo una standing ovation. Rose Villain ha presentato un pezzo travolgente con finale gospel, promettendo di diventare un hit.

Willie Peyote è stato introdotto da un coro, seguito da Shablo e la sua gang, con Tormento unico nel non indossare occhiali da sole. Olly, in jeans e maglietta, ha mostrato il suo carisma, mentre Elodie si è esibita in modo elegante. Massimo Ranieri ha portato un “brano teatrale”, e Tony Effe ha chiuso con un inno alla sua città, Roma.