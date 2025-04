Applausi e risate alla Camera, così Carlo ha conquistato il Parlamento italiano

Il discorso di Re Carlo III nell’aula della Camera ha suscitato grande attenzione e applausi, incluso un finale che ha strappato risate. Il re ha parlato in un italiano fluente, scherzando sulla lingua di Dante, creando così un legame con i presenti. Durante il suo intervento, ha menzionato il suo anniversario di matrimonio, attirando ulteriori applausi. Seduto tra importanti figure politiche, Carlo ha visto una presenza significativa di ministri, anche se molti leader politici come Giuseppe Conte e Matteo Renzi erano assenti.

Elly Schlein, segretaria del PD, ha rappresentato i leader di partito in prima fila, conversando con Mario Monti. Mentre i reali erano in ritardo, i parlamentari si sono distratti scattando foto e conversando. La disposizione dei posti, non tradizionale, ha portato a scambi interessanti, come quello tra Dario Franceschini e Giulio Tremonti. Nonostante la mancanza di leader, l’emiciclo ha partecipato attivamente agli applausi durante i punti salienti del discorso, compreso il ricordo della regina Elisabetta.

Tra i passaggi più toccanti, Carlo ha parlato della “Garibaldi mania” in Inghilterra e dell’eroismo della Resistenza italiana, citando Paola Del Din. Il re ha anche onorato Giovanni Falcone, il procuratore antimafia. Alla fine, nonostante l’invito a concludere la cerimonia, Carlo ha mantenuto il suo aplomb e ha proseguito il discorso, chiarendo con un sorriso: “Non ho ancora finito!”, ricevendo applausi calorosi dalle Camere riunite.