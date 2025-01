Applausi e Riconoscimenti da Meloni, Salvini e Dalla Politica

Il mondo della politica italiana ha reso omaggio a Jannik Sinner dopo la sua vittoria all’Australian Open, il terzo titolo Slam in un anno e la seconda vittoria consecutiva a Melbourne. Politici come Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni hanno espresso le loro congratulazioni sui social. Meloni ha sottolineato l’“orgoglio italiano” legato al successo del tennista.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato tra i primi a congratularsi con Sinner, dedicandogli una “card” con la frase: “Leggendario! Sei un vero fenomeno, congratulazioni Jannik!”. Anche Salvini ha celebrato la vittoria di Sinner contro il tedesco Alexander Zverev, evidenziando il talento e la determinazione del tennista. La vittoria ha permesso a Sinner di consolidare la sua posizione al primo posto nella classifica ATP, con 11.830 punti.

Il successo di Sinner arriva in un momento complesso, poiché il tennista attende la sentenza del TAS riguardo un ricorso della WADA. Nonostante le critiche da parte di alcuni, come Nick Kyrgios e un duro articolo pubblicato sulla Bild, le celebrazioni per Sinner continuano. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha ammesso che Sinner “ci sta abituando troppo bene”, mentre Giuseppe Conte ha parlato di un “capolavoro” e di un “dominatore assoluto” del tennis mondiale.

Le vittorie di Sinner, in un contesto di divisione politica, sembrano avere il potere di unire il fronte politico italiano, dimostrando come il suo successo trascenda le rivalità politiche.