appena vede il suo papà reagisce in modo dolcissimo

Prendersi cura di un cane significa rispondere ad ogni suo bisogno, questo include portarlo a fare passeggiate, dargli da mangiare, coccolarlo e farlo giocare. Essenziale, da non dimenticare, è quello di curare il suo pelo, corto o lungo che sia anche il cane ha bisogno di andare dal toelettatore regolarmente.

Ogni razza di cane ha le sue esigenze per quanto riguarda il pelo, per questo è bene informarsi su come trattarlo se si vuole fare un fai da te, oppure ci si può affidare alle cure di un professionista. Esattamente come questo papà ha fatto con il suo cucciolo.

Il suo nome è Maxine, ed è un bellissimo esemplare di Corgi che ha avuto una reazione spettacolare mentre era dal toelettaore. Il cucciolo è infatti diventato virale diventato virale reagendo in modo adorabile alla presenza del suo papà umano mentre era in toelettatura al negozio di animali. Il video è stato condiviso nemmeno un mese fa e ha già superato i 4.4 milioni di visualizzazioni.

Nelle immagini, Maxine appare distratta mentre il professionista le taglia il pelo, il cagnolino si guarda intorno, fino a quando non ha un contatto visivo con il suo umano del cuore e apre un sorriso canino dopo averlo riconosciuto attraverso il vetro, come per dire “Ah meno male sei qui!“. Una reazione dolcissima che ha emozionato moltissimi utenti in tutta TikTok.

La clip è stata condivisa dall’account @madmax_fluffyroad, ha superato il milione di mi piace e migliaia di utenti hanno lasciato un commento dolce sotto il post: “Quando il tuo cane si accorge che lo stai guardando mentre viene strigliato“; “La reazione più tenera“; “Oh il mio cuore“; “Quel sorriso“; “Sguardo di pace“; “Che carino“; “Mi manca così tanto il mio corgi che l’ho tatuato sul braccio. Purtroppo è morto 8 anni fa e ho ancora il cuore spezzato“, ha scritto un utente ricordando il suo dolce cucciolo, infine.