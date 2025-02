“Appena uscita la sua serie” grave lutto nel mondo del cinema: l’attrice colpita dalla malattia

L’attrice sudcoreana Lee Joo-sil, famosa per il suo ruolo in Squid Game, è morta all’età di 81 anni a causa di un tumore al seno. I funerali si terranno il 5 febbraio, permettendo a amici, familiari e fan di rendere omaggio alla sua straordinaria carriera. Nata nel 1944, Lee ha iniziato nel teatro e nel doppiaggio, per poi emergere nel cinema e nella televisione sudcoreana. La sua versatilità l’ha portata a ottenere ruoli significativi in produzioni di successo, contribuendo alla popolarità del cinema sudcoreano nel mondo. Tra i suoi lavori più celebri c’è il film “Train to Busan”, un cult del 2016, e la serie “The Uncanny Counter”.

La carriera di Lee Joo-sil è stata caratterizzata da un impegno costante nelle arti, con apparizioni in molti film come “The City of Violence”, “Sunny” e “The Tower”. Con il suo talento, ha saputo dare vita a personaggi indimenticabili, lasciando un segno duraturo nel cuore degli spettatori. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Baeksang Arts Award nel 1989.

La notizia della sua morte arriva in un momento in cui la terza stagione di Squid Game è in fase di produzione. Si segnala che Lee avesse già registrato alcuni episodi, e che la nuova stagione sarà dedicata alla sua memoria, rendendo omaggio alla sua contribuzione all’industria dell’intrattenimento. La seconda stagione di Squid Game ha ottenuto risultati eccezionali, aggiungendo ulteriore significato a questo tributo per una donna che ha avuto un impatto significativo nella televisione globale.