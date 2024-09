Appena un piccolo problema intralcia il loro cammino, i perfezionisti cominciano a percepire mille crepe e d’un tratto si sentono imperfetti, incapaci di assegnare le giuste priorità e a rischio di burnout.

Accade così che un perfezionista infelice rischi di impiegare tutte le sue energie alla ricerca di un equilibrio sempre sfuggente, in una continua tensione mai bilanciata.

Per fortuna, una soluzione esiste.

Secondo la psicoterapeuta Katherine Morgan Schafler, infatti, soffrire di perfezionismo non è di per sé un problema. Se anzi lo si accetta, se lo si usa con abilità e intelligenza, si scoprirà che non solo non è necessario cambiare il proprio carattere per essere felici e soddisfatti, ma che il perfezionismo può trasformarsi nel nostro più potente alleato e diventare così una sorta di super potere.

🦸🏻‍♀️ “Perfezionista e felice”, Katherine Morgan Schafler