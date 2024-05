“Appena l’ha saputo lui…” Cosa ha fatto Amadeus dopo l’annuncio su Carlo Conti al Festival di Sanremo: nessuno se lo aspettava

L’annuncio del ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston come conduttore del Festival di Sanremo è arrivato questa mattina, mercoledì 22 maggio, durante l’edizione delle 8.00 del TG1. Non si smette di curiosare sulle reazioni e su ogni indiscrezione possibile sull’evento televisivo tra i più seguiti di sempre nella televisione pubblica.

Subito dopo l’annuncio dell’arrivo alla direzione artistica di Carlo Conti, come riportato da ‘Adnkronos’, Amadeus ha inviato un messaggio di congratulazioni al collega. I due, a quanto pare, si sono sentiti telefonicamente e l’ex direttore artistico, dopo cinque edizioni del Festival a dir poco trionfali, ha augurato il meglio al suo successore.

Dopo l’addio di Amadeus sia a Sanremo che alla Rai, Carlo Conti era tra i nomi più quotati per prendere il timone del Festival. Tra Conti e l’ex direttore artistico c’è sempre stata grande stima, reciprocamente espressa in più occasioni.

Commentando le voci su una sua possibile conduzione a Sanremo, Conti aveva dichiarato: “Il record di Amadeus? Non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può basarsi sui precedenti, altrimenti dopo Baudo nessuno avrebbe più dovuto farlo”. La prudenza resta massima per il presentatore toscano, ma non è detto proprio niente sul successo di questa (più o meno) rinnovata direzione artistica del Festival di Sanremo.

Oggi, dopo l’annuncio che guiderà Sanremo per le edizioni del 2025 e 2026, Amadeus lo ha chiamato per augurargli buona fortuna. La telefonata di Amadeus non è stata l’unica che Carlo Conti ha ricevuto dopo l’annuncio. Al Tg1, Conti ha raccontato che Fiorello è stato tra i primi a contattarlo.

Conti ha anche aggiunto che, per lui, è già iniziato quel tam tam, ora che è stata data la notizia. Il conduttore, infatti, sta ricevendo tantissimi messaggi. “La musica sarà sempre al centro, speriamo di fare un buon lavoro e di continuare questa meravigliosa tradizione che riunisce tutta la famiglia davanti alla TV”, ha chiosato il direttore artistico.