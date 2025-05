Appello per salvare la sanità pubblica

Un appello collettivo per salvare la sanità pubblica italiana è stato lanciato tramite il documento “Non possiamo restare in silenzio”, sottoscritto da oltre 130 associazioni della società civile. Il documento denuncia l’inerzia delle istituzioni di fronte alla crescente crisi del Servizio sanitario nazionale (SSN) e delle disuguaglianze sanitarie. Esso si articola in due parti: la prima espone le misure necessarie per rilanciare il SSN, consolida l’idea di un investimento significativo in risorse, la valorizzazione del personale, il potenziamento delle cure primarie e un adeguato finanziamento dell’assistenza per le persone non autosufficienti.

La seconda parte mette in evidenza le negative conseguenze dell’autonomia differenziata, evidenziando come possa aumentare le disuguaglianze territoriali nel diritto alla salute. Il messaggio centrale è che il declino del SSN non è inevitabile, ma reversibile attraverso scelte politiche coerenti e mirate. È fondamentale evitare di affidare le soluzioni a un secondo pilastro sanitario privato, promuovendo invece un sistema pubblico robusto in grado di garantire equità.

Si sottolinea l’urgenza di finanziamenti adeguati per il personale sanitario, necessario per migliorare stipendi e condizioni lavorative, e per contrastare l’emorragia di professionisti che abbandonano il settore pubblico. La sanità del futuro deve essere orientata al territorio, con un focus sulle cure primarie e un approccio integrato.

Infine, il documento chiede maggiori investimenti per l’assistenza alle persone non autosufficienti e avverte contro l’aumento delle disuguaglianze legato all’autonomia differenziata, ritenuta una minaccia per l’unità del diritto alla salute e per la coesione sociale in Italia.