Appello per Mizzy: la cagnolina anziana è rimasta sola al rifugio – FOTO

Dopo che il cane Samuel l’ha lasciata, la cagnolina anziana di nome Mizzy è rimasta sola al rifugio e si cerca un’ultima speranza di adozione – FOTO.

All’interno di rifugi e canili si trovano numerosi animali pronti ad entrare in una nuova famiglia. Tuttavia, se per i cuccioli il tempo d’attesa può risultare più breve, lo stesso non vale per i cani più anziani. Questa è la storia di Mizzy, una dolce cagnolina anziana di 15 anni rimasta sola dopo che il suo più vecchio amico, Samuel, è stato adottato.

Rimasta sola all’anziana età di 15 anni: rifugio lancia un appello per questa cagnolina – FOTO

Il rifugio che si prende cura di lei si trova in Campania, e dopo la perdita del suo migliore amico, spera possa trovare un ultimo spiraglio di felicità in una nuova famiglia.

La cagnolina anziana di nome Mizzy si è ritrovata sola dopo che il suo compagno e amico è stato adottato. All’interno del rifugio avevano passato molto tempo insieme ed erano praticamente inseparabili. La cucciola anziana ha 15 anni e il rifugio teme che senza la compagnia, in primis del suo compagno andato via, o di qualcun altro possa deprimersi al punto di non ritorno.

Chiamata dolcemente Nonna Mizzy, il rifugio teme che la salute del cane possa deteriorarsi in fretta adesso che non le è rimasto nessuno accanto. Attraverso i social network, il rifugio campano ha lanciato un appello disperato per carcare di trovare una famiglia per lei, e donargli serenità.

“Lizzy ha bisogno di tutto il nostro aiuto, pubblichiamo le sue foto da qualche anno ma non riusciamo a trovarle una famiglia, una sistemazione stabile” scrivono le volontarie. Serve un miracolo per questa cucciola rimasta ormai sola, e che ogni giorno la si vede invecchiare sempre di più. La speranza arriva dal fatto che proprio Samuel, l’altro cane anziano, è stato adottato.

Nonna Mizzy viene descritta come una cagnolina anziana molto socievole, dolce ed estremamente buona. Soprattutto per le sue doti di stare accanto a chiunque, merita un posto da poter chiamare casa. L’appello disperato per lei è l’ultima spiaggia possibile, ma non vogliono perdere la speranza di poter trovare un po’ di felicità per lei. Per qualsiasi informazione relativa all’adozione, consultare il post condiviso su Facebook.