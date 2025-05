Appello per la Sanità: Riforma Tariffaria e Diritto alla Salute

Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (Uap), ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sottolineare l’importanza dell’udienza di domani davanti al Tar del Lazio riguardante il nuovo nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale. Giorlandino spera in una decisione che tuteli il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione.

Da oltre due anni, Uap si impegna per la salvaguardia della salute dei cittadini, messa a rischio dall’introduzione di un nomenclatore che ha comportato tagli ai rimborsi del 70% su tariffe fisse da oltre 26 anni. Questa situazione rischia di colpire in particolare gli ospedali pubblici delle regioni meridionali, già in difficoltà, e potrebbe portare a un aumento della pressione fiscale e alla chiusura di molte strutture sanitarie private.

Giorlandino si interroga su come sia possibile ridurre le liste di attesa senza i fondi necessari. Sottolinea che la sanità richiede risorse per garantire diagnosi accurate, professionalità e rapidità nei referti. L’Uap, insieme alle associazioni rappresentate, auspica che l’udienza porti a un adeguamento delle tariffe per prevenire perdite disastrose per le casse regionali. Questo è essenziale per garantire una sanità efficiente e di qualità, evitando la svendita delle strutture sanitarie e potenziali licenziamenti per i dipendenti delle strutture private accreditate, che hanno svolto un ruolo cruciale nel supportare il sistema pubblico.

Fonte: www.adnkronos.com