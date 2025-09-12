22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Attualità

Appello globale per un’IA etica e responsabile

Da StraNotizie
Appello globale per un’IA etica e responsabile

Un gruppo di esperti e leader tecnologici ha rivolto un appello a Papa Leone e ai leader globali, chiedendo uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo ai rischi connessi all’IA e all’importanza di guidarne lo sviluppo in modo etico.

Il documento sottolinea che le decisioni attuali sul futuro dell’IA influenzeranno le generazioni a venire. L’IA, pur offrendo opportunità per il progresso scientifico e la governance, presenta anche gravi rischi, come la disuguaglianza economica, la perdita di posti di lavoro e minacce alla libertà individuale. È fondamentale stabilire confini chiari che rispettino i diritti umani e l’ambiente.

Tra i principi proposti ci sono quelli di garantire che l’IA non venga mai utilizzata per decisioni di vita o di morte e che debba restare sotto il controllo umano. Si afferma inoltre la necessità di responsabilità legale e morale, escludendo che i sistemi di IA possano possedere diritti. Gli sviluppatori sono chiamati a garantire sicurezza, trasparenza ed etica nella progettazione delle tecnologie.

Il gruppo chiede anche di evitare un uso dell’IA come strumento di dominazione o sorveglianza, promuovendo una progettazione responsabile e accessibile. Infine, si auspica una collaborazione globale per stabilire normative che proteggano il bene comune e garantiscano che i benefici dell’IA non siano monopolizzati.

L’appello è firmato da un team di noti esperti nel settore, tra cui nomi significativi della ricerca sull’IA.

