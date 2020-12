“A Capodanno risparmiamo agli animali, che ne hanno già passate tante, il tormento dei botti”. E’ l’appello di Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa che, dice all’Adnkronos, ha accolto positivamente l’iniziativa di diversi sindaci delle città italiane, da Nord a Sud, di vietare l’utilizzo di fuochi d’artificio e petardi. Nonostante la pandemia e il coprifuoco, si sa, qualcuno non rinuncerà alla tradizione dei fuochi d’artificio, che alla fine di ogni anno causa però “particolare stress agli animali”: un bagliore improvviso può disorientarli e terrorizzarli. Possono fuggire e smarrirsi. Per non parlare poi della percezione uditiva, molto più amplificata negli animali.

