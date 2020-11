“Siamo un esercito in campo: cittadini, ricercatori, clinici, media, politica. Un esercito che combatte una guerra contro un nemico subdolo e prepotente fino alla letalità con i più fragili. In nome loro, per salvare quante più vite umane mi permetto di chiedere ancora una volta: non è il tempo delle Recriminazioni e del ‘Io l’avevo detto’. Facciamo, tutti, un passo indietro. Riprendiamo lo spirito patriottico del lockdown ed insieme, senza scoraggiarci e senza paura ma con la forza di chi ci crede e non si abbatte, combattiamo la battaglia finale. Abbiamo le armi giuste. Lo Spallanzani c’è. Ce la faremo!”. Lo ha scritto su Facebook Francesco Vaia, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

