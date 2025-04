Appello di Lorenzo a Shaila: “Ti amo ancora, rispondimi al cellulare”

Stefania Orlando e altri concorrenti del Grande Fratello pensavano che la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta fosse destinata a finire rapidamente. Inaspettatamente, la relazione si è conclusa il giorno della finale, quando Shaila è tornata per salutare Lorenzo, dichiarando: “Abbiamo vissuto una relazione tossica e io non la auguro a nessuno. Merito un amore sano.” Shaila ha poi rivelato che la loro storia era caratterizzata da dinamiche narcisistiche e silenzi punitivi, che le hanno causato senso di colpa.

Dopo la rottura, Lorenzo ha espresso il suo amore per Shaila, affermando di non aver ricevuto risposte alle sue chiamate e messaggi. Il giovane milanese crede che un confronto faccia a faccia potrebbe riaccendere il loro amore. In una dichiarazione, Lorenzo ha raccontato il momento in cui Shaila è uscita dalla casa e ha comunicato le sue accuse, ribadendo che i suoi sentimenti per lei sono veri e che si sente ferito dalle sue parole. Ha chiesto scusa se le ha involontariamente fatto del male e ha invitato Shaila a seguire il suo cuore.

Lorenzo ha sottolineato che, nonostante il contesto del reality, i loro sentimenti erano autentici. Ha espresso il desiderio di avere un confronto, ritenendo che entrambi meriterebbero di chiarire la situazione dopo aver condiviso sei mesi insieme. Il suo appello finale è che Shaila ascolti chi la ama veramente mentre si circonda di amici e famiglia.