Appello di Gino Cecchettin ai cantanti: Rispetto per le donne nei testi musicali, criticando Vasco.

Gino Cecchettin ha lanciato un appello ai cantanti, richiamando anche Vasco Rossi, in seguito all’omicidio di sua figlia, Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò. La richiesta è di evitare testi misogini e di promuovere il rispetto per le donne. La spinta a rivolgersi agli artisti è nata dopo una proposta di partnership per un evento benefico, l’Aperyshow Charity Event, dove ha notato la presenza di cantanti con testi problematici.

Cecchettin ha sottolineato l’importanza di evitare stereotipi e linguaggi tossici nelle canzoni, inviando anche un vademecum alle case discografiche per promuovere pari opportunità e sicurezza nella musica. Ha notato che al giorno d’oggi sembra esserci un’attrazione verso parole violente, paragonandole a un’illusione di grandezza simile a quella creata dalle sigarette. Il genitore di Giulia ha quindi chiesto di presentare modelli positivi ai giovani, sottolineando che i modelli dannosi non aiutano la loro crescita.

Discutendo di Vasco Rossi, Cecchettin ha menzionato che alcuni dei suoi testi sarebbero oggi “impubblicabili” e ha suggerito che artisti come lui dovrebbero essere coinvolti nella spiegazione dell’importanza di una rivoluzione culturale che inizi dalle parole. Ha riconosciuto però che molti artisti, in passato critici, hanno intrapreso percorsi diversi con il tempo, enfatizzando che ogni canzone va contestualizzata.