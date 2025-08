Appello delle associazioni: stop armi italiane a Israele

In un contesto internazionale sempre più teso, le associazioni dei consumatori CODICI, ADUSBEF e AECI hanno lanciato un’appello al Governo italiano affinché interrompa le esportazioni di armi verso Israele. Tale richiesta si colloca in un periodo di grave conflitto a Gaza e solleva interrogativi sulla legalità di tali operazioni.

Le associazioni hanno focalizzato l’attenzione su Leonardo S.p.A., un’importante azienda di difesa a partecipazione statale, accusata di continuare a fornire armamenti a Israele, tra cui elicotteri, droni e componenti per aerei militari, nel biennio 2024-2025. Queste forniture avrebbero ottenuto l’approvazione dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento del Ministero degli Esteri, senza una valutazione pubblica che ne garantisse la conformità alla legge italiana del 1990, che vieta l’esportazione di armi verso Paesi coinvolti in conflitti o con grave violazioni dei diritti umani.

Le associazioni hanno espresso forte preoccupazione per il ruolo di un’azienda pubblica in un conflitto che ha già provocato un numero inaccettabile di vittime tra i civili. Hanno richiamato l’attenzione sulla recente decisione del Vaticano di rifiutare una donazione da parte di Leonardo al Policlinico Bambino Gesù, in risposta al coinvolgimento dell’azienda nella guerra. Inoltre, hanno citato il rapporto della relatrice speciale ONU Francesca Albanese, che ha evidenziato i profitti di Leonardo tratti dalla situazione attuale.

CODICI, ADUSBEF e AECI hanno sottolineato la necessità di legalità e trasparenza, ribadendo che lo Stato italiano non può assumere un ruolo complici in violazioni dei diritti umani. Le associazioni invitano ora il Governo a riconoscere la propria responsabilità morale e legislativa in questo contesto complesso.