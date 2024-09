Appello del Sindaco a Restare a Casa

Un grave incendio è scoppiato il 30 settembre presso la fabbrica di solventi e diluenti Kemipol, situata a Pineto nel comune di Teramo, in un’area industriale vicino a Scerne. Testimoni hanno riportato di aver udito un’esplosione prima che le fiamme si diffondessero nell’impianto, generando una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il fumo ha suscitato preoccupazione non solo tra i residenti di Pineto, ma anche in comuni limitrofi.

Le autorità locali, tra cui il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, hanno rapidamente avvisato la popolazione di rimanere in casa per proteggere la salute pubblica. È stato consigliato di chiudere porte e finestre per limitare l’ingresso di fumi tossici. Anche il sindaco di Atri ha raccomandato ai cittadini delle aree vicine di non uscire e di garantire la chiusura dei propri abitacoli. La Protezione Civile dell’Abruzzo e la polizia locale hanno emesso avvisi simili, esortando gli abitanti a rimanere al chiuso finché l’incendio non fosse stato domato.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate subito dopo l’allerta, con squadre di soccorso attive per contenere le fiamme. Sono intervenuti anche tecnici dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo (Arta), che hanno prelevato campioni d’aria per analizzare eventuali rischi per la salute dei cittadini e dei lavoratori. L’ulteriore monitoraggio della situazione è in corso, e le autorità stanno lavorando a stretto contatto con la prefettura per seguire l’evoluzione dell’emergenza.

Questo incendio ha sollevato inquietudine non solo per l’immediato pericolo, ma anche per le potenziali conseguenze sull’ambiente e sulla salute pubblica, considerando la natura dei materiali coinvolti. Le autorità locali stanno facendo del loro meglio per garantire la sicurezza della popolazione e fornire aggiornamenti continui sull’andamento delle operazioni di spegnimento e sulle valutazioni ambientali.

È una situazione seria che richiede attenzione e cautela da parte di tutti i residenti nelle aree limitrofe. Le campagne informative sono fondamentali per garantire che la popolazione segua le indicazioni delle autorità competenti e rimanga al sicuro.