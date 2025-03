Appello del papà: ‘Fermiamo il rischio dopo il coma del bambino per il formaggio a latte crudo’

Giovanni Battista Maestri, padre di Mattia, un bambino finito in coma dopo aver consumato formaggio a latte crudo contaminato da escherichia coli, ha commentato la recente sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne per i responsabili del caseificio di Coredo. Sebbene non possa definirsi felice per la decisione, spera che il caso rappresenti un’importante lezione per prevenire incidenti simili in futuro.

La Cassazione ha confermato le condanne a Lorenzo Biasi, ex presidente del caseificio, e a Gianluca Fornasari, il casaro. Inizialmente, nel dicembre 2023, era stata inflitta una multa di 2478 euro, ma in un successivo appello nel luglio 2024, il risarcimento provvisionale è stato elevato a un milione di euro, suddiviso in 600.000 euro per Mattia e 200.000 euro per ciascun genitore. L’importo finale sarà determinato in un’apposita sede civile.

Maestri ha sostenuto che, dopo la conclusione dei tre gradi di giudizio, sarebbe opportuno che la politica revocasse il marchio di qualità dal caseificio responsabile. Mattia, che aveva solo quattro anni al momento dell’incidente, si trova in uno stato vegetativo da sette anni. Il padre ha aggiunto che è fondamentale aumentare la consapevolezza sui rischi legati al consumo di prodotti a latte crudo, auspicando l’implementazione di etichette specifiche per tutelare bambini e persone vulnerabili. Infine, Maestri ha concluso che, nel caso in cui Mattia non dovesse più esserci, intende perseguire un procedimento per omicidio colposo.