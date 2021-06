Appello dei sindaci dei comuni italiani ai cittadini perché vadano “in edicola dove troveranno, insieme ai giornali con una informazione particolarmente attenta al territorio e alla comunità, sempre più servizi, anche pubblici” e che sarà oggetto di una campagna istituzionale promossa da Fieg (Federazione italiana editori giornali) e Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Il protocollo di questa nuova iniziativa sarà sottoscritto dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro (sindaco di Bari) e il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, per sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole e dei giornali.

“I comuni, insieme alla Fieg, da diverso tempo stanno lavorando a una serie di azioni che possano valorizzare il ruolo delle edicole sul territorio e il lavoro importante di tutte le persone che gestiscono queste attività – ha spiegato Antonio Decaro – le edicole non sono solo presidio d’informazione, ma anche luci accese in strada, riferimenti per i quartieri, piccoli luoghi di socialità intorno ai quali si articola una parte della vita dei cittadini di quel Comune o quartiere, nel caso delle città più grandi. Per questo stiamo lavorando per fare delle edicole dei centri di servizi territoriali attraverso cui poter accedere ad altri servizi, come ad esempio i certificati anagrafici che ci permetteranno di semplificare la vita delle persone e decongestionare gli uffici comunali”.

“Per chi amministra una città è importante che i cittadini siano ben informati, che partecipino al dibattito cittadino in maniera consapevole, che possano approfondire cosa accade intorno a loro ma anche nel resto del mondo. Per questo il ruolo dei giornali è fondamentale. Ma è indispensabile la rete delle edicole. I chioschi dei giornali sono dei punti di riferimento nelle nostre strade e noi sindaci ci impegniamo perché restino aperte e offrano sempre più servizi”, ha aggiunto Dario Nardella, sindaco di Firenze, sulla stessa lunghezza d’onda del presidente Anci.

Per il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti “l’appello dei sindaci conferma il ruolo e l’importanza dei giornali e dei luoghi e delle edicole edicole. L’edicola è il luogo che mette in contatto i cittadini con i giornali, e dove, sempre di più e sempre più spesso, è possibile trovare anche servizi, pubblici e privati”.