Appello degli ex ambasciatori: riconoscere Palestina ora

Un gruppo di 34 ex ambasciatori italiani ha rivolto un appello urgente al governo, richiedendo un intervento a sostegno della pace in Medio Oriente. Nella lettera aperta indirizzata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i firmatari chiedono il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina.

Nel messaggio, gli ex diplomatici, tra cui ex direttori politici della Farnesina e ambasciatori presso importanti organismi internazionali, sottolineano che non ci sono più margini per prendersi del tempo e che è imperativo agire. Sollecitano la realizzazione di gesti concreti, denunciando la continua negazione degli ideali diplomatici da parte del governo israeliano.

Essi evidenziano le responsabilità di Israele, richiamando le violazioni del diritto internazionale e gli attacchi alle infrastrutture civili a Gaza, inclusi ospedali e scuole. La lettera critica anche le limitazioni imposte all’accesso umanitario, affermando che le iniziative attuali sono insufficienti, poiché sostituite da una “sedicente fondazione umanitaria”.

Oltre al riconoscimento della Palestina, gli ex ambasciatori propongono la sospensione della cooperazione militare con Israele e la promozione di sanzioni a livello europeo contro membri dell’attuale governo israeliano. Richiedono, altresì, la revisione dell’Accordo di associazione tra Israele e l’Unione Europea, sottolineando che le parole non bastano più.

Il loro appello sottolinea la necessità di ripristinare un percorso negoziale credibile e afferma l’urgenza di rispondere attivamente ai principi di pace e dialogo enunciati nella Costituzione italiana, manifestando la preoccupazione per la situazione attuale in Medio Oriente.