Il dibattito sulla responsabilità degli Stati in conflitti internazionali continua a suscitare forti reazioni. Recentemente, la relatrice speciale dell’ONU ha espresso preoccupazioni riguardo al coinvolgimento di alcune imprese italiane in attività ritenute in violazione del diritto internazionale.

Nel corso di una sua dichiarazione, ha affermato che non è accettabile commerciare con uno Stato accusato di crimini di guerra e genocidio, riferendosi specificamente alla situazione in Palestina. Ha sottolineato l’enorme impatto economico derivante dalle attuali tensioni, citando un aumento significativo del mercato della borsa di Tel Aviv negli ultimi mesi, evidenziando il “business del genocidio” in atto.

Inoltre, ha indicato che aziende come Leonardo avrebbero un ruolo attivo nelle violazionidel diritto internazionale. A suo avviso, i dirigenti di queste imprese dovrebbero affrontare procedure legali. Tuttavia, ha messo in evidenza che la responsabilità primaria ricade sugli Stati coinvolti nel conflitto.

L’Italia, in particolare, è stata messa sotto accusa per non aver adempiuto ai propri obblighi nella prevenzione del genocidio e per aver continuato a fornire sostegno militare e politico a Israele. La relatrice ha espresso il proprio rammarico per la posizione del governo italiano, che si è mostrato favorevole all’accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, ignorando il diritto del popolo palestinese a uno Stato autonomo.