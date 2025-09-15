Appello alla Politica per la Pace in Italia e in Europa

Nelle ultime ore è stato lanciato un appello ai gruppi parlamentari dell’opposizione, tra cui Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e + Europa, per garantire che la politica estera non diventi una politica di guerra.
Il documento sottoscritto da diverse associazioni di cultura politica e informazione richiede iniziative istituzionali per rispettare l’articolo 11 della Costituzione, che è già stato violato in passato. Questo periodo difficile per le relazioni internazionali solleva preoccupazioni riguardo alla legittimazione delle organizzazioni sovranazionali, in particolare dell’ONU.
Le proposte formulate includono:
1) L’istituzione di una sessione parlamentare dedicata alla politica estera, considerata una questione cruciale per il Paese, per discutere e presentare una risoluzione unitaria sul progetto di pace e sull’autonomia europea.
2) Un richiamo a che il Parlamento eserciti un ruolo attivo nelle decisioni fondamentali per la nazione, richiedendo un rinnovo di mandato attraverso il voto parlamentare anziché una semplice delega al Governo. Si fa riferimento a eventi storici, come quelli del 1914 e del 1940, per sottolineare come il Parlamento sia stato trascurato in momenti critici, portando a conseguenze disastrose.
L’appello mira quindi a reintegrare il Parlamento come organismo centrale nel rispetto della Costituzione Repubblicana. Tra i firmatari ci sono diverse associazioni e circoli culturali attivi in diverse città italiane.