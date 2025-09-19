Appello a Crotone: Centro Oncologico Regionale di Eccellenza

Due consiglieri comunali di Crotone, Salvatore Riga e Anna Maria Cantafora, hanno lanciato un appello ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria per l’istituzione di un Centro Oncologico di Eccellenza nella loro città. Questa proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Crotone e si basa su dati preoccupanti riguardanti la salute dei calabresi.

Attualmente, il 20% dei ricoveri avviene al di fuori della regione e circa il 40% dei malati oncologici sceglie di curarsi altrove, con un costo complessivo di 250 milioni di euro per la Calabria. Riga e Cantafora sottolineano l’inaccettabilità di lunghe trasferte e spese ingenti per cure che dovrebbero essere disponibili localmente.

Crotone si distingue per il numero elevato di casi oncologici, legato al suo passato industriale e alle problematiche ambientali. La città si trova infatti nella zona di contaminazione del SIN Crotone–Cassano–Cerchiara, caratterizzata da rifiuti tossici e scorie industriali. Gli studi epidemiologici mostrano un tasso preoccupante di tumori, con una maggiore incidenza tra i giovani e un alto tasso di mortalità e ospedalizzazione.

I consiglieri chiedono la creazione di un centro di riferimento regionale per la prevenzione e cura dei tumori, in grado di gestire sia forme comuni che rare. È necessario fare progressi anche nei trapianti, attirando le migliori professionalità del settore. Hanno ringraziato la sanità privata per il supporto, ma insistono sull’importanza di una sanità pubblica forte.

Crotone deve migliorare i propri collegamenti con i grandi ospedali e offrire supporto adeguato ai malati. I consiglieri chiedono ora ai candidati regionali di definire come intendano affrontare questa situazione critica per la salute dei calabresi.