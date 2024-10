Appassimenti Aperti: a Serrapetrona, nelle Marche, tutti i sapori della Vernaccia Nera

Due domeniche di gusto, bellezza e cultura del vino si svolgeranno a Serrapetrona, nel Maceratese, con la manifestazione “Appassimenti aperti” dedicata al vitigno autoctono Vernaccia nera. L’evento si terrà il 10 e 17 novembre, attirando appassionati di vino e turisti da tutta Italia. Durante queste giornate, si potranno effettuare visite in cantina e degustazioni in piazza per scoprire l’unicità di una produzione pregiata e le tecniche degli “appassimenti”, luoghi tradizionali dove l’uva viene conservata dopo la vendemmia.

Serrapetrona ospita solo 70 ettari di vitigno e due importanti varietà: la Vernaccia di Serrapetrona DOCG, unico rosso spumante d’Italia ottenuto tramite tre fermentazioni, e il vino fermo Serrapetrona DOC che riscopre l’anima antica della Vernaccia nera. L’evento, organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (Imt) con il supporto del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche e del Comune di Serrapetrona, mira a promuovere la conoscenza di una produzione unica e non replicabile altrove, accentuando le connessioni tra vino, territorio e turismo.

Il direttore di Imt, Alberto Mazzoni, sottolinea l’importanza di eventi come “Appassimenti aperti” per scoprire i segreti della Vernaccia nera in un contesto medievale e suggestivo. L’evento è reso possibile grazie all’impegno di produttori che, ogni anno, rinnovano antiche tecniche di vinificazione. Diverse aziende, come Alberto Quacquarini, Colleluce e Verser, accoglieranno i visitatori dalle 10 alle 19. Il servizio di trasporto gratuito, attivo dalle 14, faciliterà le visite alle cantine, dove sarà possibile ammirare gli appassimenti e ascoltare le storie dei produttori.

Con radici che risalgono al XV secolo, la Vernaccia nera ha portato Serrapetrona oltre i confini nazionali, unendo vino e cucina in un paesaggio autunnale incantevole. I visitatori saranno guidati in un viaggio tra sapori e profumi, immersi in un’atmosfera d’altri tempi. Durante la manifestazione, sono previsti eventi collaterali all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.