Apparizione choc gold di Barbara d’Urso a La Vita In Diretta

Barbara d’Urso si sarà anche presa una pausa (non per sua scelta) dalla televisione, ma a quanto pare è la televisione che non vuole prendersi una pausa da Barbara d’Urso. Il mese scorso infatti c’è stata un’apparizione di Carmelita a Striscia la Notizia, quando Ricci ha mandato in onda delle clip di Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso e una settimana fa a La Vita in Diretta è stata addirittura fatta un’analisi su Barbara, i suoi fan e gli hater (che sembrano quasi scomparsi da luglio).

E proprio nel programma di Alberto Matano oggi c’è stata un’altra apparizione della santa patrona di Cologno Monzese. Il conduttore infatti ha parlato del film diretto da Pietro Malegori e prodotto da Emanuele Berardi, Shukran (tratto dal libro di Giovanni Terzi). A La Vita in Diretta sono andate in onda le immagini di Barbara presente alla prima del film prodotto da suo figlio.

Le reazioni social all’apparizione di Barbara d’Urso a La Vita In Diretta.

Alberto Matano e le parole su Barbara d’Urso.