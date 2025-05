Apparire come un mostro: il grido contro l’imitazione

Monica Setta ha espresso il suo disappunto riguardo l’imitazione di Giulia Vecchio nel programma GialappaShow, trasmesso su Tv8. La conduttrice di “Donne al Bivio” ha dichiarato che la rappresentazione era esagerata e poco rispettosa. In un’intervista a Vanity Fair, ha detto di supportare la satira, ma ha criticato il modo in cui è stata ritratta, affermando: “Sembro l’Incredibile Hulk”, in contrasto con l’interpretazione più delicata di Milly Carlucci. Setta ha lamentato di apparire in modo volgare, con caratteristiche fisiche alterate e un invecchiamento rappresentato in maniera eccessiva.

Inoltre, ha rivelato di aver ricevuto minacce sui social media a causa dell’imitazione, che l’hanno spaventata, portandola a presentare una denuncia contro ignoti. Riguardo alla mancata trasmissione della sua imitazione nel programma “Belve”, ha spiegato di non essere stata lei a bloccarla, ma che la conduttrice Francesca Fagnani ha deciso di non mandarla in onda, considerando il periodo delicato che stava vivendo a dicembre. Setta ha semplicemente comunicato il suo stato d’animo e Fagnani ha ritenuto opportuno fermare l’imitazione.

In sintesi, Monica Setta ha sollevato questioni importanti sul rispetto nella satira e sul trattamento delle figure pubbliche, sottolineando l’impatto negativo che tali rappresentazioni possono avere sulla vita personale e professionale degli individui.