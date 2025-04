Apparentemente Malvagio: La Mia Storia

Lulù Selassiè è stata condannata a un anno e otto mesi di carcere con la condizionale per stalking nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico. La loro relazione, iniziata nella casa del Grande Fratello nel 2022 e durata fino ad aprile dello stesso anno, si è deteriorata quando Bortuzzo ha deciso di chiudere il rapporto a causa di differenze comportamentali. Tuttavia, Selassiè non ha accettato la fine della relazione e ha continuato a perseguitarlo, manifestando il suo attaccamento con telefonate, messaggi e apparizioni fisiche nei luoghi frequentati da Bortuzzo.

In un’intervista, l’atleta ha denunciato come il comportamento di Selassiè fosse sfociato in aggressioni fisiche e minacce. Durante un evento negli Europei di nuoto, la ragazza lo ha aggredito e lui, in un momento di difesa, ha dovuto allontanarla. Le intimidazioni includevano minacce di morte rivolte a Bortuzzo e auto-lesionismo da parte di Selassiè. Dopo aver subito un continuo stalking, Bortuzzo ha sporto denuncia, portando la situazione in tribunale.

Il giudice ha emesso la condanna con sospensione della pena, imponendo a Selassiè di seguire un percorso psicologico e di presentarsi due volte alla settimana. Nonostante la vittoria legale, Bortuzzo ha espresso il suo disagio, sentendosi considerato il “cattivo” della situazione per aver denunciato Selassiè, vittima a sua volta di una manipolazione psicologica. La vicenda evidenzia le difficoltà per le vittime di stalking nel ricevere supporto sociale, nonostante la legittimità delle loro denunce.