“Appalto assegnato alla sorella”, arrestato il presidente della Provincia di Salerno Alfieri

Il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, è stato arrestato il 3 ottobre durante un’operazione della Guardia di Finanza di Salerno per corruzione e turbativa d’asta. L’operazione ha portato all’applicazione di misure cautelari per sei persone e al sequestro di oltre 543.000 euro. Alfieri, che è anche sindaco di Capaccio Paestum, è accusato di aver affidato un appalto alla sorella, Elvira Alfieri, legale rappresentante della società Alfieri Impianti Srl. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno riguardato l’affidamento di lavori pubblici relativi all’impianto di illuminazione del comune.

Secondo la procura, guidata da Giuseppe Borrelli, Alfieri e altri avrebbero concordato in anticipo dettagli delle gare, come tempi e costi, assicurandosi che la Dervit spa, di cui Vittorio De Rosa è legale rappresentante e Alfonso D’Auria procuratore speciale, vincesse gli appalti. Attraverso intercettazioni e documentazione acquisita durante perquisizioni, emerge che, a gennaio, D’Auria e Campanile, uno dei membri dello staff di Alfieri, si sono coordinati per selezionare le strade da utilizzare nei progetti e per predisporre le offerte, rendendo sicura la vittoria della Dervit spa.

Inoltre, viene contestato a Carmine Greco, tecnico del comune, di aver assegnato incarichi esterni per firmare documenti redatti dalla Dervit, con un compenso di circa 70.000 euro non pagato. Greco ha anche cercato di invitare aziende non qualificate a partecipare alle gare per garantire che la Dervit fosse l’unica ad aggiudicarsi i contratti.

Questa vicenda evidenzia una rete di connessioni illecite tra funzionari pubblici e aziende private, aggravata dal fatto che Alfieri è un alleato del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La vicenda ha suscitato indignazione e preoccupazione per la trasparenza della pubblica amministrazione e le pratiche di appalto. Le indagini continuano, ponendo l’accento sull’importanza di garantire l’integrità nelle assegnazioni di lavori pubblici e prevenire episodi di corruzione simili.