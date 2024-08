Apollo, il pappagallo più intelligente della terra diventa una star dei social

Ha solo 4 anni ma è già considerato uno dei pappagalli più intelligenti del mondo, il suo nome è Apollo ed è un cenerino Africano.

Apollo è un pappagallo molto speciale, a soli 4 anni è già un esempio di come l’intelligenza animale posso superare ogni aspettativa, molto spesso siamo abituati a vedere video di animali sui social ma il piccolo Apollo supera di gran lunga ogni previsione

Le sue capacità cognitive hanno sconvolto il mondo, è noto a tutti che i pappagalli siano animali estremamente intelligenti ma Apollo ha dimostrato di essere una spanna al disopra degli altri.

Apollo la sua intelligenza è il frutto di un rigoroso addestramento

Per molti è un vero e proprio enigma, infatti solitamente i pappagalli ripetono le parole a comando mentre Apollo sembra rispondere ai quesiti riconosce i colori e riconosce moltissimi oggetti.

Le sue capacità lo hanno quindi portato ad essere una star dei social, la sua performance eccezionale nel 2023, in cui ha riconosciuto dodici oggetti diversi in appena tre minuti, non solo gli ha permesso di conquistare il pubblico di TikTok, ma gli ha anche garantito un posto nel prestigioso Guinness dei Primati. Questo risultato non è soltanto un riconoscimento della sua intelligenza, ma anche un invito a ripensare al modo in cui percepiamo le capacità cognitive degli animali.

La bravura di Apollo però non è un semplice caso ma il frutto di un impegno costante e di un addestramento della psicologa Irene Pepperberg basato su un metodo ben preciso, questo metodo introduce un approccio unico all’apprendimento, che coinvolge due formatori e uno “studente”.

Uno fornisce le istruzioni mentre l’altro funge da “rivale” stimolando un ambiente di apprendimento competitivo e coinvolgente. Nel caso di Apollo questo sistema si è rivelato particolarmente efficace.

Il cenerino non solo assimila rapidamente nuove informazioni, ma lo fa in modo naturale, l’intelligenza dei pappagalli spesso viene considerata come quella di un bambino piccolo mentre l’intelligenza di Apollo può essere paragonata all’intelligenza di un bambino di 4 anni.

Apollo, con la sua abilità di riconoscere e ricordare informazioni complesse, suggerisce che gli animali possono avere capacità cognitive molto più sofisticate di quanto si pensi.

Il pappagallo vive con Dalton e Victoria Mason a Saint Petersburg, in Florida, una giovane coppia di creatori di contenuti digitali che, oltre a celebrare il successo del loro amato animale, si impegnano a sensibilizzare il pubblico sull’intelligenza degli animali.

Il loro obbiettivo è quello di espandere ulteriormente il vocabolario di Apollo e non solo infatti la coppia vorrebbe insegnare cose più difficili al pappagallo per dimostrare come l’intelligenza degli animali si possa ampliare con l’impegno e l’addestramento.