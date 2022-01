Oggi vogliamo raccontarvi la bizzarra storia del pitbull Apollo e del suo migliore amico, un maialino di nome Grizzly.

Quante sono le probabilità che un maiale possa fare amicizia con un cane? Eppure questo meraviglioso duo è stato protagonista di un’avventura che ha visto coinvolti anche dei poliziotti!

Un giorno, Apollo e Grizzly sono riusciti a sgattaiolare fuori dalla loro casa ed hanno iniziato a girovagare per il quartiere.

Una fuga che ha rallegrato la giornata dei vicini, divertiti dalla scena di un cane e un maialino che camminavano per strada e che si coccolavano. Qualcuno però si è preoccupato ed ha ben pensato di chiamare la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato i due amici pelosi seduti su un prato. Si stavano riposando indisturbati.

I poliziotti non avevano idea di dove avrebbero dovuto riportarli e soprattutto se appartenevano alla stessa famiglia.

Apollo è stato il primo a capire di essere stato colto sul fatto e ad arrendersi a quegli uomini in divisa. Il maialino Grizzly, tuttavia, non era ancora pronto a mettere fine al suo divertimento. Ha provato a fuggire un’ultima volta, ma gli agenti in poco tempo sono riusciti a catturarlo.

Dopo aver portato il maiale e il cane alla stazione, sono riusciti a rintracciare la proprietaria di Apollo grazie al microchip. Si trattava di una donna di nome Michelle che viveva a pochi isolati dal punto del ritrovamento.

Ha spiegato agli agenti che qualcuno aveva lasciato il cancello aperto e gli animali erano riusciti a fuggire.

Apollo e Grizzly mangiano insieme, dormono insieme e scavano perfino buche insieme. Sono migliori amici.

Poco dopo, una pattuglia di polizia ha riportato i due animali a casa e la loro proprietaria ha promesso che prenderà ulteriori misure di sicurezza, per assicurarsi che la prossima volta non riescano a fuggire.

Le immagini e la storia di questi due amici pelosi, si sono diffuse in tutto il mondo ed hanno fatto sorridere migliaia di persone.