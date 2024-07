Apollo acquista asset Gaming-Digital di IGT ed Everi per 6,3 miliardi di dollari

– International Game Technology ed Everi Holdings hanno sottoscritto accordi definitivi in base ai quali le linee di business Gaming e Digital di IGT ed Everi verranno congiuntamente acquistate da una holding di nuova costituzione di proprietà di fondi gestiti da Apollo Global Management in un’operazione all-cash che riflette un valore complessivo di circa 6,3 miliardi di dollari per le aziende acquistate.

Il 29 febbraio 2024, IGT ed Everi avevano annunciato la sottoscrizione di accordi definitivi in base ai quali IGT Gaming sarebbe stata scorporata e assegnata agli azionisti IGT, attraverso uno spin-off tassabile, e sarebbe stata immediatamente oggetto di fusione con Everi. In base ai nuovi accordi, i fondi gestiti da Apollo acquisiranno IGT Gaming ed Everi. Al perfezionarsi dell’operazione, IGT Gaming ed Everi continueranno ad operare all’interno di un unico gruppo non quotato.

Secondo quanto previsto dai nuovi accordi, gli azionisti di Everi riceveranno 14,25 dollari per azione in cash, che rappresenta un premio del 56% rispetto al prezzo di chiusura del 25 Luglio 2024. IGT riceverà un corrispettivo lordo di 4,05 miliardi di dollari in cash per IGT Gaming. IGT prevede di utilizzare una parte significativa del corrispettivo per rimborsare il debito e per remunerare i propri azionisti.

De Agostini, azionista di maggioranza di IGT, si è impegnata ad effettuare un investimento di minoranza nel capitale della società risultante dalla combinazione aziendale al perfezionamento dell’operazione.

IGT cambierà il proprio nome e la sigla in borsa e diverrà un puro operatore di lotterie.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con IGT ed Everi, grazie al quale si andrà a costituire un operatore leader del settore, con soluzioni diversificate e ben posizionato nell’intero ecosistema del gaming – ha commentato Daniel Cohen, Partner di Apollo – In qualità di investitore attivo da molto anni nel settore del gaming ed intrattenimento, apprezziamo da tempo entrambe le società ed il grande talento dei loro team”.

Per IGT, Macquarie Capital, Deutsche Bank e Mediobanca hanno fornito consulenza finanziaria. Per Everi, Global Leisure Partners è stato l’advisor finanziario esclusivo, mentre Houlihan Lokey ha fornito consulenza finanziaria aggiuntiva al CdA. Deutsche Bank e Macquarie Capital hanno sottoscritto gli impegni di finanziamento per l’operazione.