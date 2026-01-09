Api italiane e salute

La ricerca sul miele come strumento innovativo e non invasivo di rilevamento e monitoraggio dello stato di salute delle api mellifere è l’obiettivo dello studio “Molecular Detection of Bee Pathogens in Honey from Various Botanical Origins”, condotto da un team di ricercatori del CREA Agricoltura e Ambiente. Il monitoraggio tradizionale di patogeni nelle colonie di api mellifere comporta il campionamento diretto di singole api, un processo che può essere sia logisticamente impegnativo che invasivo.

Per evitare indagini così impattanti su questi insetti, il gruppo di ricercatori del CREA ha utilizzato innovative tecniche molecolari che, mediante l’analisi del DNA e dell’RNA ambientali, rendono il miele un potente bioindicatore. Le analisi molecolari svolte su 679 campioni di miele, provenienti da tutte le venti regioni italiane, hanno rilevato la presenza di 8 patogeni nel 97,5% dei casi. I più diffusi sono risultati DWV, Nosema ceranae e CBPV.

I dati raccolti forniscono stime della prevalenza, dei carichi e della co-presenza dei patogeni ed è stata valutata la variazione per tipo di miele, regione e area geografica più ampia. Giovanni Cilia, il ricercatore che ha coordinato il team autoriale dello studio, precisa che i dati significativi per la salute delle api non compromettono in alcun modo qualità e sicurezza del miele per l’uomo. La rilevazione molecolare dei patogeni delle api nel miele può fornire un metodo di screening rapido ed efficace per sorvegliare la salute delle colonie senza disturbare l’attività delle arnie.

Saranno necessarie ulteriori indagini per determinare se la presenza di eRNA/eDNA di patogeni delle api nel miele corrisponda a un’infezione effettiva degli alveari e se l’analisi del miele possa stimare in modo affidabile i carichi patogeni negli apiari. I risultati dello studio incoraggiano a fare del miele l’epicentro di un sistema di sorveglianza nazionale dello stato di salute delle api e ad approfondire la correlazione tra quantità di patogeni nel miele e condizione reale delle colonie.