APEXEL Lente Universale per Smartphone: 18x Telescopio, Grandangolare 0,63x, Macro 15x e Fisheye 198° con Treppiede Flessibile

Prezzo: 25,99€

(as of Jan 26, 2025 15:30:32 UTC – Details)







: Teleobiettivo 18X/monoculare

Caratteristiche: Trasforma il tuo cellulare in un teleobiettivo istantaneo della fotocamera. Il nostro teleobiettivo aiuterà a superare la limitazione degli smartphone che possono scattare solo foto miopi o immagini ingrandite di bassa qualità. È come scattare foto di qualità superiore come un professionista!



Il teleobiettivo per smartphone è anche un teleobiettivo monoculare con oculare: non perdere mai nessuna scena straordinaria e indimenticabile. Questo obiettivo rimovibile per fotocamera a clip può essere utilizzato anche come obiettivo telescopico autonomo per aiutarti a visualizzare oggetti distanti, scenari, giochi e concerti in modo più chiaro.

Obiettivo grandangolare 0,63X.

Caratteristiche: obiettivo grandangolare in grado di scattare una gamma più ampia di paesaggi. Ad esempio, lunghi paesaggi urbani e grandi scatti di gruppo

Nota: quando si scattano foto, si consiglia di utilizzare l’obiettivo grandangolare in un’area aperta per ottenere foto migliori.

Obiettivo fisheye a 198 gradi.

Caratteristiche: grande scena pu\xf2 essere catturato da obiettivo fisheye, dare le vostre immagini un rotondo, effetto ciotola di pesce. che ti porta in un mondo fantastico mozzafiato.

Nota: poiché questo è un angolo di 198 gradi, non a schermo intero, le foto hanno un angolo scuro.



Obiettivo macro 15x.

Caratteristiche: l’obiettivo macro può scattare foto chiare di piccoli oggetti.

Nota: al fine di ottenere un effetto sorprendente quando si utilizza questo obiettivo macro, è necessario tenere vicino all’oggetto, assicurarsi di non bloccare la sorgente luminosa e mantenere una distanza di 2-3 cm dall’oggetto di ripresa.

Note:

Prima di acquistarlo si prega di leggere attentamente di seguito:

Abbiamo testato numerosi modelli di telefono ma non tutti, come iPhone X, iPhone 8/8 Plus, Samsung e Xiaomi Huawei, ecc, alcune fotocamere singal e doppia fotocamera, questo kit di lenti può essere adatto per la maggior parte dei modelli di telefono, ma alcuni modelli come Sony Xperia E5, Sony Xperia Xa ed ecc, la fotocamera è



troppo vicino al bordo, la clip è troppo difficile per fissare il telefono, come Sony Xperia XZ2 e altri modelli, la clip grande è troppo corta per questo telefono

fotocamera.

Il nostro obiettivo del telefono può essere adatto per il modello di telefono:

-telefono fotocamera obiettivo centro al bordo superiore entro 30mm;

-telefono fotocamera obiettivo centro circa 10mm al bordo superiore o laterale;

troppo vicino o lontano dal bordo non è adatto per l’obiettivo del nostro telefono.

Alcuni telefoni non sono adatti per la staffa mini treppiede, come il telefono Moto G4 ha 8 cm di larghezza,

La nostra staffa per treppiede è adatta per la larghezza del telefono è di circa 6-7,5 cm. “

Pile ‏ : ‎ 1 CR123A (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20,4 x 14 x 3,7 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 febbraio 2018

Produttore ‏ : ‎ Apexel

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B079MJQ2SP

Numero modello articolo ‏ : ‎ APL-T18XBZJ5

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Four Great Lense in One Kit: impressionante fotografia mobile per la maggior parte degli smartphone. Include 4 obiettivi: Teleobiettivo 18x, obiettivo fisheye, grandangolo e obiettivo macro. Tutti gli obiettivi sono realizzati in alta qualità vetro rivestito. Combina con le tue app preferite per condividere foto istantaneamente!

Fotografia ottimizzata: il teleobiettivo 18x può ottenere una ripresa nitida di soggetti solitamente troppo lontani via per catturare.E ‘anche un teleobiettivo monoculare con oculare. La lente a setole darà alle tue immagini un giro, effetto ciotola di pesce. Acquisizione di lenti macroscopiche straordinari primi piani con dettagli nitidi. L’ampio angolo consente di catturare scene di grandi dimensioni. Ad esempio, lunghi paesaggi urbani e grandi foto di gruppo.

Design 2 in 1 Lente per Telescopio: Il grandangolo e l’obiettivo macro sono design 2 in 1, questi due piccoli obiettivi lo sono avvitati insieme per una facile conservazione. Per utilizzare il grandangolo, è sufficiente collegare entrambi gli obiettivi alla clip fornito. Per utilizzare l’obiettivo macro, è sufficiente svitare il grandangolo.

Mini treppiede flessibile: questo flessibile treppiede consente di regolare il telefono in varie angolazioni e catturando quei momenti speciali, puoi anche avvolgerlo ovunque tu possa immagine di, come lampioni, recinti, rami degli alberi, sedie, maniglie delle porte, ecc.

【È UTILIZZABILE SUL MIO TELEFONO】 A questo, dico SÌ. Abbiamo testato l’obiettivo su numerosi telefoni, inclusi iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri. Funziona bene grazie all’attacco speciale.Tuttavia, la regolazione della clip e delle lenti sugli smartphone con due fotocamere iPhone richiede più tempo e pazienza.IMPORTANTE: I seguenti modelli di telefono NON SI ADATTANO: l’iPhone 13/14Pro/14/13/Mi 11 Ultra/Google Pixel 7 Pro.