Apex Legends diventa serie TV: novità in arrivo!

Il mondo dei videogame continua a influenzare l’industria dell’intrattenimento, portando alla creazione di adattamenti su schermo. Tra le ultime novità, si prospetta un possibile adattamento di Apex Legends, il celebre sparatutto sviluppato da Respawn e lanciato nel 2019.

Laura Miele, presidente di EA Entertainment, ha rivelato in un’intervista a Variety che il franchise di Apex Legends potrebbe fare il suo debutto in forma di serie TV o film. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici riguardo alla forma di adattamento—che potrebbe essere animata o live action—Miele ha sottolineato come ci sia un ricco universo narrativo e una vasta gamma di retroscena per i personaggi, che meriterebbero di essere esplorati. Ha affermato: “I giocatori non hanno tutti i retroscena e la storia di questi personaggi. Ci sono mondi e storie ricche di avvenimenti da poter raccontare… possiamo farli vivere attraverso media lineari e nuove partnership.”

Questo annuncio si inserisce in un contesto più ampio, poiché il CEO di EA ha già anticipato l’arrivo di Apex 2.0, un progetto definito “ancora più grande e significativo”. La proposta di un adattamento audiovisivo sembra quindi seguire una strategia di espansione del brand, cercando di attrarre sia i fan dei giochi che nuovi spettatori.

Con l’industria dei videogiochi sempre più integrata nel settore dello spettacolo, fans e appassionati attendono con curiosità gli sviluppi futuri di questa nuova iniziativa legata al franchise di Apex Legends.