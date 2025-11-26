Aperyshow Treviso

Aperyshow, l’evento musicale che si svolgerà nella zona dell’ex Dogana di Treviso, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente. L’evento si terrà in due week end, dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, e offrirà sette giorni di concerti ad ingresso libero, con donazione volontaria. Il programma è ricco e variegato, con artisti come Sarah Toscano, Eiffel 65, Bello Figo e Boro, solo per citarne alcuni.

L’evento ha già dimostrato la sua popolarità e la sua capacità di crescita, con oltre 300 artisti coinvolti, un pubblico di 170mila persone e 151.500 euro devoluti in beneficienza. L’organizzazione è entusiasta di poter annunciare la nuova sede dell’evento, l’ex Dogana di Treviso, che offrirà uno spazio funzionale ai grandi eventi di oltre 50mila metri quadrati, con la possibilità di due stage musicali.

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di Aperyshow in città, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità e la sua capacità di attrarre persone ed energie nuove. L’evento porterà musica, divertimento e solidarietà, e sarà un’occasione per la comunità di ritrovarsi e vivere emozioni positive. Gli organizzatori hanno ringraziato le Amministrazioni e gli enti pubblici per il loro sostegno e hanno sottolineato la loro missione di unire le persone grazie alla forza della musica, con progetti e iniziative a sostegno del mondo della disabilità, della ricerca oncologica e dell’inclusione sociale.