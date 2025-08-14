Aperture Museali a Bari per Ferragosto: Cosa Visitare

Nel weekend di Ferragosto, i residenti e i turisti di Bari avranno l’opportunità di visitare diversi musei e spazi culturali, che offriranno orari di apertura speciali.

Il Museo Civico di Bari sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30. In questo periodo, ospita anche la mostra fotografica di Uliano Lucas intitolata “Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto”, che esplora i cambiamenti nel sistema psichiatrico italiano.

Il Museo archeologico Santa Scolastica avrà orari variabili: venerdì aprirà dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 23.30, sabato dalle 9 alle 19, e domenica dalle 9 alle 13. Fino al 15 agosto, sarà presente la mostra “I’ll be your mirror”, un’installazione che unisce arte e linguaggio contemporaneo.

Spazio Murat accoglierà visitatori venerdì dalle 10 alle 14 e sabato dalle 10 alle 20, mentre sarà chiuso domenica. Fino alla fine del mese, è possibile visitare “Walking Through”, un progetto espositivo curato da Federica Mambrini.

Il Teatro Petruzzelli offrirà visite guidate durante il weekend. Gli orari prevedono venerdì dalle 11 alle 12.30, sabato dalle 11 alle 16 e domenica alle 16. I biglietti costano 7 euro, con riduzioni per studenti e disabili. Le visite saranno in italiano e inglese, con accesso 10 minuti prima dell’inizio.

Infine, la Pinacoteca Corrado Giaquinto resta temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione.