Valve ha annunciato che dal primo marzo sarà disponibile su Steam Aperture Desk Job, un gioco breve ambientato nell’universo di Portal, celebre serie di giochi della casa di Half-Life. Il titolo è stato pensato espressamente per Steam Deck, la nuova console portatile di Valve con l’ambizione di rendere un PC di fascia alta giocabile in mobilità. Steam Deck sembra in tutto e per tutto una console portatile, ma in realtà racchiude un hardware in grado di far girare i titoli per computer più impegnativi. In Aperture Desk Job vestiremo i panni dell’ultimo arrivato in azienda al primo giorno di lavoro, che aiutato da bizzarri eventi del destino scalerà la piramide sociale con insolite meccaniche di gioco che coinvolgono delle sedie. Il titolo è gratuito e pensato per sfruttare al meglio i controlli touch e le caratteristiche di Steam Deck, ma può essere giocato anche su PC con un controller.