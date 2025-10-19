15.4 C
Aperture commerciali ad Ascoli: nuove opportunità di lavoro

Aperture commerciali ad Ascoli: nuove opportunità di lavoro

Ad Ascoli stanno per aprire due nuovi locali, offrendo buone opportunità di lavoro per i giovani e i disoccupati della zona. Le aperture riguardano un supermercato e un fast food, entrambe confermate attraverso annunci di assunzione.

Il supermercato Sì con te, gestito dal gruppo Cedi Marche, si installerà nell’ex deposito Start di viale Indipendenza. La struttura, di media grandezza, avrà una volumetria di 12.850 metri cubi e conterrà vari reparti tipici di un supermercato. I lavori per la sua realizzazione sono in fase avanzata, e la ricerca di personale è già stata avviata. I candidati dovranno indicare il settore preferito, tra cui ortofrutta, pescheria e gastronomia, e potranno allegare il proprio curriculum. Cedi Marche intende garantire un adeguato accesso al lavoro, considerando anche la vicinanza geografica dei candidati durante la selezione.

Parallelamente, il marchio Jack Burger, già presente a San Benedetto, prevede di aprire una nuova sede ad Ascoli come parte di un piano di espansione. Anche in questo caso, è stata lanciata una campagna di reclutamento per trovare personale giovane e dinamico che entri a far parte del team. L’obiettivo è ampliare la rete di punti vendita dell’azienda, puntando a un franchising nazionale nei prossimi anni.

Queste nuove aperture rappresentano segnali positivi per l’economia locale, evidenziando la crescita del settore commerciale, in particolare nell’alimentare e nella ristorazione, e creando nuove opportunità di lavoro per la comunità ascolana.

