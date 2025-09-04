Apertura timida delle borse europee: focus su Wall Street

I mercati europei hanno aperto con movimenti contenuti, in attesa di indicazioni sul mercato del lavoro statunitense. Gli investitori si concentrano anche sulle questioni commerciali dopo il ricorso presentato dal presidente Trump alla Corte Suprema riguardo alcune tariffe considerate illegali.

L’indice Euro Stoxx 50 rimane stabile, mentre a Piazza Affari il Ftse Mib si muove poco sopra la parità. Tra gli altri indici europei, il Dax tedesco guadagna lo 0,22%, l’Ibex 35 spagnolo scende dello 0,19% e il Cac 40 francese perde lo 0,16%.

Nella principale borsa italiana, tra i titoli in evidenza ci sono STM, Banca Popolare di Sondrio e Generali, mentre in difficoltà si trovano Leonardo, Prysmian e DiaSorin.

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, lo spread Btp/Bund è fissato a 90 punti base. Sul fronte valutario, il cambio euro/dollaro è a 1,1654, mentre il dollaro/yen sale a 148,2.

Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent subisce una flessione, scendendo sotto i 67 dollari al barile, e le quotazioni dell’oro si attestano a circa 3.538 dollari l’oncia. Tra le criptovalute, il Bitcoin mostra un calo e attualmente scambia a 110.571 dollari.

Per oggi sono attesi dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra cui i sussidi di disoccupazione e l’indice ISM dei servizi, oltre al sondaggi ADP sul mercato del lavoro. Questi dati saranno utili per valutare le future decisioni della Federal Reserve riguardo ai tassi d’interesse.