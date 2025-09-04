20.2 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Economia

Apertura timida delle borse europee: focus su Wall Street

Da StraNotizie
Apertura timida delle borse europee: focus su Wall Street

I mercati europei hanno aperto con movimenti contenuti, in attesa di indicazioni sul mercato del lavoro statunitense. Gli investitori si concentrano anche sulle questioni commerciali dopo il ricorso presentato dal presidente Trump alla Corte Suprema riguardo alcune tariffe considerate illegali.

L’indice Euro Stoxx 50 rimane stabile, mentre a Piazza Affari il Ftse Mib si muove poco sopra la parità. Tra gli altri indici europei, il Dax tedesco guadagna lo 0,22%, l’Ibex 35 spagnolo scende dello 0,19% e il Cac 40 francese perde lo 0,16%.

Nella principale borsa italiana, tra i titoli in evidenza ci sono STM, Banca Popolare di Sondrio e Generali, mentre in difficoltà si trovano Leonardo, Prysmian e DiaSorin.

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, lo spread Btp/Bund è fissato a 90 punti base. Sul fronte valutario, il cambio euro/dollaro è a 1,1654, mentre il dollaro/yen sale a 148,2.

Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent subisce una flessione, scendendo sotto i 67 dollari al barile, e le quotazioni dell’oro si attestano a circa 3.538 dollari l’oncia. Tra le criptovalute, il Bitcoin mostra un calo e attualmente scambia a 110.571 dollari.

Per oggi sono attesi dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra cui i sussidi di disoccupazione e l’indice ISM dei servizi, oltre al sondaggi ADP sul mercato del lavoro. Questi dati saranno utili per valutare le future decisioni della Federal Reserve riguardo ai tassi d’interesse.

Articolo precedente
Elezioni in Camerun: l’Onu allerta su libertà civili in crisi
Articolo successivo
Arezzo pronta a sfidare Vis Pesaro e Juventus Next Gen
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.