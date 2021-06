Microsoft aveva promesso che non ci sarebbe mai stata un versione di Windows successiva alla 10, quella attuale, e oggi ha lanciato Windows 11, che sarà disponibile a breve per il download gratuito come aggiornamento di sistema. Già dai primi leak era evidente che l’azienda stesse lavorando a un’interfaccia utente molto più moderna, fresca e semplice. Ciò che non era chiaro fino a oggi era il motivo per cui Microsoft pensava che l’aggiornamento fornito fosse degno di un cambiamento di numero e non fosse da considerare piuttosto una variante di Windows 10. Ma a cambiare è l’approccio complessivo offerto da Windows 11, che va dai miglioramenti a Microsoft Store all’integrazione di servizi e app, per un’esperienza finale molto più semplificata, che consumatori e utenti aziendali saranno in grado di apprezzare.

Da utilizzatrice davvero entusiasta dell’attuale Windows, penso la sfida più importante per Windows 11 sia mantenere la promessa dell’attuale sistema operativo di Microsoft: mostrarsi moderno e agile, in grado di supportare senza problemi gli utenti su tutti i dispositivi e su tutte le piattaforme attraverso il cloud.

La pandemia ha portato Windows 10X fuori rotta per quanto riguarda il doppio schermo e il supporto ai dispositivi pieghevoli. Le esigenze degli utenti sono cambiate, quindi lo sviluppo di questi fattori di forma è stato messo in secondo piano. Ma alcuni dei componenti che Microsoft aveva pianificato di implementare in Windows 10X erano integrati in Windows 10. Mi piace pensare che la pandemia abbia spinto Microsoft a ridefinire le sue priorità, dato che il PC è diventato una finestra sul mondo per così tanti di noi, ma presentare una versione completamente rinnovata potrebbe non essere la scelta giusta. La chiave del successo è, ovviamente, fornire qualcosa di nuovo ma familiare e, soprattutto, che non richieda pesanti sforzi da parte dei responsabili IT. Windows 11 sembra riuscire in tutte queste aree. Per i PC che soddisfano i requisiti tecnici, passare a Windows 11 non sarà più complicato di un aggiornamento di Windows 10.

Durante la pandemia Microsoft ha puntato su strumenti di importanza fondamentale come Teams e Viva, e ora mi sembra che l’azienda sia molto più disposta ad accompagnare le persone verso la soluzione dei loro bisogni, incontrandole ovunque si trovino. Questo è un atteggiamento piuttosto diverso rispetto a come Microsoft ha supportato gli aggiornamenti e le funzionalità del sistema operativo per evitare di stravolgere equilibri aziendali. Forse il miglior esempio di questo nuovo atteggiamento, al di fuori delle applicazioni prettamente professionali, è Surface Duo, che unisce in un dispositivo tascabile Android e PC. Con Windows 11, Microsoft si sta ulteriormente concentrando sul collegamento di dispositivi mobili e PC offrendo esperienze integrate nel sistema operativo e sfruttando applicazioni come Microsoft Teams per potenziare la collaborazione e la comunicazione tra dispositivi e sistemi operativi.

Il motivo per cui penso che Windows 11 sia l’approccio più olistico a un sistema operativo mai adottato da Microsoft è che, al momento del lancio, non abbiamo sentito solo parlare dei nuovi PC Windows in arrivo sul mercato per le vacanze o della compatibilità di app e aggiornamenti di sistema. Questi sono tutti assolutamente critici, certo, ma non sono più componenti separati da considerare quando si valuta l’impatto di un sistema operativo.

Microsoft si è anche posta il problema della disponibilità delle app, e ha realizzato un ambiente più accogliente per gli sviluppatori, che ora possono utilizzare Win32, Progressive Web App (PWA) o Universal Windows App (UWP) o qualsiasi altro framework. Gli sviluppatori avranno quindi la possibilità di utilizzare Microsoft commerce con una ripartizione delle entrate 85/15 o fare da soli e tenere per loro il 100% dei ricavi. Entro la fine dell’anno, il Microsoft Store inizierà anche a mostrare le app Android che gli utenti potranno scaricare da Amazon Appstore e quindi eseguire sui propri PC grazie alla tecnologia Intel Bridge. Sarà interessante vedere come gli sviluppatori risponderanno a questi cambiamenti e quanto sarà ricca l’esperienza che le app Android offriranno ai consumatori. Sulla carta, questa sembra una grande idea. Creare un ricco ecosistema su Windows con le app che milioni di consumatori usano ogni giorno sui loro smartphone Android. Per gli sviluppatori, l’opportunità di fornire anche app Windows utilizzando i propri sistemi di pagamento in modo da non condividere le entrate dovrebbe essere piuttosto interessante, in un momento in cui l’interesse dei consumatori per il pc è al massimo. E, naturalmente, gli sviluppatori non saranno gli unici a notare il cambiamento delle entrate del negozio: lo faranno i concorrenti, così come i politici e le autorità di regolamentazione.

Negli ultimi sei mesi, si è molto parlato di due argomenti hanno dominato molte delle mie conversazioni con la stampa e i clienti: la futura domanda di PC e la crescita dei Mac M1 di Apple. Dopo aver visto Windows 11, non c’è dubbio che avrà un ruolo significativo da svolgere nell’impatto su entrambi. La ricchezza e la semplicità dell’esperienza che Windows 11 promette di offrire contribuiranno a tenere alto l’interesse per i PC che è cresciuto durante la pandemia. Tornando a muoverci senza limitazioni, aumenterà anche il tempo trascorso sugli smartphone, ma l’attaccamento al PC può rimanere forte. L’integrazione più stretta tra Android e Windows e l’integrazione più profonda di app su cloud e proprietarie avvicineranno anche l’OEM di PC a come Apple differenzia i suoi Mac M1 oltre il silicio.

Infine, è impossibile guardare a Windows 11 e non vedere l’influenza che Panos Panay ha avuto su questa versione sia nell’aspetto grafico sia nell’impostazione: aiutare chi lo usa a fare le cose senza creare inutili ostacoli. Ancora più importante, tuttavia, è mettere gli utenti al primo posto, e non i responsabili IT, in modo che Windows 11 renda più facile ciò che amiamo, e magari rendere più facile anche amare Microsoft.