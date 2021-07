Il giudice di pace ha dato ragione ai “bar ribelli” di #io apro nel Biellese. Ieri c’è stata la prima udienza per uno dei titolari dei locali che durante l’ultima zona rossa avevano aderito alla protesta violando le disposizioni sulle chiusure. Il tribunale ha dato ragione ad Andrea Bovo, titolare della Pasticceria e Caffé di Cossato, assistito dall’avvocato Enrica Borgna, e ha annullato l’ordinanza del prefetto che disponeva la chiusura del locale per 30 giorni per non aver ottemperato ai provvedimenti precedenti. Non solo: ha condannato la Prefettura a pagare le spese processuali. La motivazione della decisione del giudice sarà depositata tra una decina di giorni.

Il provvedimento per Bovo, pasticcere molto conosciuto (due anni fa ha vinto il Piemonte Food Award per la categoria dolci, una sorta di “Oscar” delle eccellenze agroalimentari) era arrivato a inizio maggio ma il legale era già riuscito ad ottenere una sospensione in virtù del “pericolo imminente di un danno grave e irreparabile”, il danno economico, in attesa della sentenza che è arrivata ieri. Il bar era stato multato per 400 euro per aver servito un caffé nel dehors che non era stato giudicato idoneo a essere considerato uno spazio all’aperto. In seguito a quella sanzione era arrivato il provvedimento di chiusura per cinque giorni che il titolare del locale aveva deciso di non rispettare.

Quello di Bovo non è stato l’unico bar a ricevere un provvedimento prefettizio che ne disponeva la chiusura: la prossima udienza per il secondo dei locali coinvolti è fissata per il 27 luglio. La vicenda dei bar ribelli del Biellese sembra destinato a concludersi in modo molto diverso da quella della torteria di Chivasso, finita sotto sequestro preventivo per reiterata inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: in quel caso sono già state respinte due istanze di dissequestro.