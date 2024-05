aperta un’inchiesta. Cosa e dove è accaduto

A Noto è stata aperta un’inchiesta per il decesso di una bimba di soli 10 mesi, che ha ingerito della candeggina. Purtroppo la piccola non ce l’ha fatta

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, in Sicilia. Una bimba di 10 mesi ingerisce la candeggina e, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvare la sua piccolissima vita. La Procura ha deciso di aprire un’inchiesta sul decesso della neonata, per capire come è potuta succedere una cosa del genere. La comunità è sotto choc per la notizia.

Fonte foto da Pixabay

Nella giornata di giovedì 9 maggio, come riportato dai quotidiani locali, la piccola di soli 10 mesi avrebbe perso la vita per l’ingestione di candeggina. Al momento nell’appartamento in cui viveva con la famiglia c’erano la madre e due fratellini.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per capire cosa possa essere successo in quella casa di Noto. Gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno subito avviato l’indagine, dopo la segnalazione avuta dal Pronto Soccorso dove i medici non hanno potuto salvare la bimba.

Secondo quanto riferito, la bimba di 10 mesi sarebbe arrivata in ospedale già incosciente. I dottori hanno fatto di tutto, ma non hanno avuto il tempo visto che il suo piccolo cuore si è fermato poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso.

Una prima ricostruzione dei fatti riguarda la caduta accidentale della bambina all’interno di un secchio pieno di questa sostanza. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se possa essere un’ipotesi plausibile o meno.

Fonte foto da Pixabay

Bimba di 10 mesi ingerisce candeggina e muore: è successo a Noto

La mamma della piccola e i fratellini sono sotto choc per quello che è accaduto. Mentre tutta la città di Noto si stringe ai suoi genitori in questo momento di grandissimo lutto.

Fonte foto da Pixabay

Anche Corrado Figura, sindaco della città in provincia di Siracusa, ha voluto esprimere a nome della comunità locale il cordoglio per questa perdita. Il primo cittadino sottolinea che, in attesa di scoprire cosa sia successo, si tratta di un momento di grande dolore per tutti quanti. Da padre piange come tanti altri una perdita che crea un gran vuoto.

Leggi anche: Bambina di due anni ricoverata d’urgenza, gravi le sue condizioni: corsa in ospedale subito dopo che i genitori si sono accorti cosa è accaduto