Aperta indagine per trovare i colpevoli.

Un povero cane di nome Buddy è stato trovato annegato nel fiume Avon, in Inghilterra, con un peso legato al collo. Questo gesto crudele ha scosso le autorità e ha portato all’apertura di un’indagine per identificare i colpevoli. Buddy, un Jagdterrier di taglia media dal manto nero, è stato gettato in acqua per farlo morire, un atto disumano che ha suscitato indignazione. Gli agenti della RSPCA hanno descritto il delitto come “spietato e raccapricciante”, sottolineando che il cane è stato ucciso intenzionalmente.

Le autorità hanno trovato il corpo di Buddy a Weston a Bath, con un masso legato al collo. Le prime stime indicano che fosse morto da 24 a 48 ore prima del ritrovamento, ma al momento non ci sono sviluppi nelle indagini. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di maltrattamenti nei confronti di animali, con molti casi in cui gli autori rimangono impuniti.

L’evento ha riacceso il dibattito sulle leggi riguardanti la protezione degli animali e l’importanza dell’educazione al rispetto per gli esseri viventi. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) ha collaborato con il Ministero dell’Istruzione per promuovere un’educazione che includa il rispetto per gli animali, poiché ritenuta fondamentale anche per il rispetto degli esseri umani. Purtroppo, la cattiveria umana, manifestata attraverso atti di violenza sugli animali, continua a essere una realtà drammatica, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e rispetto nei confronti di tutte le forme di vita.

