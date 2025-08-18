32.2 C
Aperiviaggi Culturali: Scopri il Mondo da Belluno

Da StraNotizie
Il Polo territoriale e di orientamento “Unidolomiti” di Belluno ha avviato una nuova edizione degli “Aperiviaggi Culturali 2025”, un’iniziativa che negli anni è diventata un importante punto di riferimento per la comunità.

Ideata dalla professoressa Francesca Ferrazza, la coordinatrice didattica del Polo, questa serie di incontri unisce cultura e convivialità, rendendo ogni serata un’occasione unica per scoprire diverse destinazioni attraverso la storia, la tradizione e il patrimonio artistico. Gli “Aperiviaggi” non sono semplici conferenze, ma veri e propri viaggi che permettono di esplorare le peculiarità di vari Paesi. Alla fine di ogni incontro, i partecipanti possono gustare piatti tipici, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale.

Il programma di quest’anno è particolarmente vario. Gli incontri inizieranno con un viaggio in Vietnam, seguito da una presentazione sul Camerun. Il ciclo proseguirà con sessioni dedicate all’Ecuador, alla Spagna, all’Iran e ad altre destinazioni come il Perù e l’Albania. Ogni settimana si potrà scoprire un nuovo Paese grazie a esperti e relatori di diverse nazionalità.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 18.30 presso l’Urbanhub di Belluno. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, mostrando l’impegno del Polo nel promuovere cultura e dialogo internazionale.

Questi eventi rappresentano un’opportunità per esplorare il mondo rimanendo a Belluno, favorendo incontri e scambi culturali. La professoressa Ferrazza continua a guidare il progetto con passione, mirando a creare un ambiente di apprendimento autentico e arricchente per studenti e famiglie.

