9 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Animali

Aperitivo vegano a Bolzano per rifugio animali

Da stranotizie
Aperitivo vegano a Bolzano per rifugio animali

La LAV Bolzano organizza un aperitivo solidale al Waag Café di piazza del Grano per sostenere il rifugio Katyromeo, una realtà di volontariato che accoglie animali salvati da situazioni di abbandono e maltrattamento. L’iniziativa ha lo scopo di proporre un momento conviviale e raccogliere fondi per sostenere le attività del rifugio, che si trova in provincia di Caserta.

Il rifugio Katyromeo è un’organizzazione di volontariato regolarmente costituita e rappresenta un presidio fondamentale per la tutela degli animali. Attualmente ospita circa 93 animali e viene portato avanti quasi interamente da Marco Cocco, fondatore e presidente dell’associazione. Il rifugio ha affrontato un importante percorso di ampliamento, con l’acquisto di un nuovo terreno, ma i lavori di adeguamento della nuova area sono ancora in corso e in parte fermi.

Servono recinzioni, alloggi per gli animali, piccoli recinti, un nuovo pollaio e una stalla per Salvatore, un maiale salvato e diventato uno dei simboli del rifugio. L’assenza della recinzione definitiva impedisce il trasferimento di molti animali nel nuovo spazio, rendendo urgente il sostegno economico. Il costo dell’aperitivo è di 12,50 euro, con possibilità di effettuare una donazione libera aggiuntiva. Tutte le donazioni raccolte sono destinate direttamente al rifugio e possono essere tracciate e detratte fiscalmente.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Bolton la Hollywood del Nord
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Inquinamento in Italia

Truffa in Italia, falsa Guardia di Finanza

Musica in Italia

Spiagge italiane a rischio

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.