Aperitivo vegano a Bolzano per rifugio animali

La LAV Bolzano organizza un aperitivo solidale al Waag Café di piazza del Grano per sostenere il rifugio Katyromeo, una realtà di volontariato che accoglie animali salvati da situazioni di abbandono e maltrattamento. L’iniziativa ha lo scopo di proporre un momento conviviale e raccogliere fondi per sostenere le attività del rifugio, che si trova in provincia di Caserta.

Il rifugio Katyromeo è un’organizzazione di volontariato regolarmente costituita e rappresenta un presidio fondamentale per la tutela degli animali. Attualmente ospita circa 93 animali e viene portato avanti quasi interamente da Marco Cocco, fondatore e presidente dell’associazione. Il rifugio ha affrontato un importante percorso di ampliamento, con l’acquisto di un nuovo terreno, ma i lavori di adeguamento della nuova area sono ancora in corso e in parte fermi.

Servono recinzioni, alloggi per gli animali, piccoli recinti, un nuovo pollaio e una stalla per Salvatore, un maiale salvato e diventato uno dei simboli del rifugio. L’assenza della recinzione definitiva impedisce il trasferimento di molti animali nel nuovo spazio, rendendo urgente il sostegno economico. Il costo dell’aperitivo è di 12,50 euro, con possibilità di effettuare una donazione libera aggiuntiva. Tutte le donazioni raccolte sono destinate direttamente al rifugio e possono essere tracciate e detratte fiscalmente.