Aperitivi con la storia: tradizione e cocktail in Italia

La rassegna “Aperitivi con la storia” offre un interessante connubio tra racconti storici e cocktail dell’epoca. Recentemente si è svolta a Ponteranica una serata dedicata all’Aperol Spritz e al periodo storico del 1919.

Il prossimo appuntamento avrà luogo mercoledì 15 ottobre alle 18.30 presso la biblioteca di via IV Novembre 62 ad Almenno San Bartolomeo, con il tema “La lunga notte tra le due guerre mondiali, Campari 1932”. Il ciclo si concluderà il 31 ottobre alle 18.30 a San Pellegrino da Bigio, in viale Papa Giovanni XXIII, con l’ultima serata intitolata “La fioritura del benessere economico, Sanbitter 1961”.

Per ulteriori informazioni sugli eventi, si possono consultare le fonti dedicate.

