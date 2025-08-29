Aperifestival a Moretta: la musica che racconta l’Italia

Sabato 30 agosto, il Comune di Moretta si prepara a ospitare l’Aperifestival, giunto alla sua quinta edizione, e l’evento “La canzone italiana: colonna sonora della storia d’Italia”. Dalle 19 fino a mezzanotte, piazza Umberto I e via Torino diventeranno teatro di musica, cultura e divertimento.

L’Aperifestival, organizzato dall’associazione commercianti Com.Art. Moretta in collaborazione con la Città di Moretta e la Protezione Civile, offrirà live music, performance di DJ e momenti di animazione per i partecipanti, trasformando il centro in un vivace festival all’aperto per salutare l’estate.

Gli organizzatori hanno espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando che è un’ottima occasione per ritrovarsi e vivere la città in un’atmosfera festosa. Anche il sindaco Gianni Gatti ha confermato che il programma estivo continuerà con eventi coinvolgenti anche nei mesi successivi. L’ingresso all’Aperifestival sarà libero e aperto a tutti.

In serata, alle ore 21, il giardino del santuario della Beata Vergine del Pilone ospiterà “La canzone italiana: colonna sonora della storia d’Italia”. Questo evento, organizzato dall’associazione culturale La Ginestra, offrirà un viaggio attraverso le canzoni italiane più celebri, rappresentative della storia del Paese. La serata vedrà la partecipazione di musicisti come il professor Bernardino Cagliero, Chiara Saccheggiani e Ezio Tarabra, che commenteranno i brani per arricchire l’ascolto. Anche per questo evento l’ingresso sarà libero.

L’evento non solo segna un momento di festa, ma inaugura anche la seconda parte della stagione culturale de La Ginestra, che prevede serate dedicate a storia, arte e letteratura.