13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Gossip

Apagón, serie spagnola da Febbraio su Mymovies

Da stranotizie
Apagón, serie spagnola da Febbraio su Mymovies

Arriva in streaming un’avvincente serie che racconta cosa accadrebbe se il mondo precipitasse nel caos a causa di un improvviso blackout. “Apagón”, l’evento spagnolo in cinque episodi, arriva dal 6 febbraio su MYmovies ONE.

La serie, ispirata a un’ipotesi scientifica, esplora le conseguenze di una gigantesca tempesta solare che azzera le reti elettriche e di comunicazione sul pianeta. La trama, composta da cinque storie autonome ma connesse, è stata diretta da cinque celebri registi spagnoli, tra cui il pluripremiato Rodrigo Sorogoyen. La serie, originariamente prodotta per Movistar+ e presentata al Festival di San Sebastián, ha conquistato il Premio Forqué 2022 come Miglior Serie.

Le vicende seguono diversi gruppi di persone in Spagna alle prese con il collasso della società moderna. Un dirigente della Protezione Civile cerca di prevenire la catastrofe, mentre una direttrice d’ospedale affronta drammatiche carenze. Una piccola comunità viene minacciata e un pastore, abituato a vivere senza tecnologia, vede il suo equilibrio sconvolto. L’ultimo episodio segue una donna che cerca rifugio in campagna.

Per vedere tutti gli episodi di “Apagón” su MYmovies ONE basta registrarsi e attivare un abbonamento.

Articolo precedente
Crisi Finanziaria Onu: Sede Ginevra al Freddo
Articolo successivo
Ernia in tour nel 2026: hit e nuovo album
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.