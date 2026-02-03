Apagón, serie spagnola da Febbraio su Mymovies

Arriva in streaming un’avvincente serie che racconta cosa accadrebbe se il mondo precipitasse nel caos a causa di un improvviso blackout. “Apagón”, l’evento spagnolo in cinque episodi, arriva dal 6 febbraio su MYmovies ONE.

La serie, ispirata a un’ipotesi scientifica, esplora le conseguenze di una gigantesca tempesta solare che azzera le reti elettriche e di comunicazione sul pianeta. La trama, composta da cinque storie autonome ma connesse, è stata diretta da cinque celebri registi spagnoli, tra cui il pluripremiato Rodrigo Sorogoyen. La serie, originariamente prodotta per Movistar+ e presentata al Festival di San Sebastián, ha conquistato il Premio Forqué 2022 come Miglior Serie.

Le vicende seguono diversi gruppi di persone in Spagna alle prese con il collasso della società moderna. Un dirigente della Protezione Civile cerca di prevenire la catastrofe, mentre una direttrice d’ospedale affronta drammatiche carenze. Una piccola comunità viene minacciata e un pastore, abituato a vivere senza tecnologia, vede il suo equilibrio sconvolto. L’ultimo episodio segue una donna che cerca rifugio in campagna.

